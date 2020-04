Tras el anuncio de la cancelación de varias ferias de libros, la industria editorial evalúa diversas medidas para reponerse del golpe económico generado por el nuevo coronavirus, sobre todo, en las empresas peruanas.

En ese sentido, Carlos Vela, presidente de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú, nos expone su preocupación y hace un llamado al gobierno para que atienda las necesidades de su gremio.

¿Cómo viene afectando la cuarentena por la Covid-19 al sector editorial en Perú?

El estado de emergencia nos ha puesto en una situación difícil. Hay muchas ferias en todo el Perú, de las cuales provienen gran parte de los ingresos de las independientes, que se han visto afectadas. A finales de abril, por ejemplo, se iba a realizar la “La Independiente”, que acoge a más de 40 editoriales de distintas regiones del país con el objetivo es visibilizar la producción literaria que no suele llegar a Lima. Entonces, nos afecta totalmente.

¿Qué viene haciendo su gremio para contrarrestar este mal tiempo?

El 6 de abril, el consejo directivo de la asociación cursó una carta formal a la ministra de Cultura proponiéndole siete medidas específicas para que el sector editorial no se vea sepultado por la crisis. En la mayoría de los casos, no involucra mayor presupuesto por parte del Estado, sino sugiere canalizar de manera distinta los fondos que ya han sido asignados. Hay una partida de S/16 millones para hacer la Encuesta Nacional de Lectura, que es prioritaria, pero en estas circunstancias lo que proponemos es que parte de ese fondo se destine a compras públicas de libros para que alivie (económicamente) a las editoriales independientes.

¿Qué propuesta tienen con respecto la ley del libro?

La idea es no esperar hasta octubre para trabajar en una nueva ley del libro y sacarla de manera apurada, sino elaborarla desde hoy para que tenga un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Eso viene de la mano con una política nacional del libro y la lectura, que el ministerio la viene trabajando desde hace algunos años, pero no hemos tenido ninguna noticia al respecto.

¿Estas propuestas enviadas ya han tenido alguna respuesta?

No. Han pasado casi veinte días y no hemos tenido ninguna respuesta formal de parte del ministerio de Cultura. No ha habido ninguna declaración, ni para el sector editorial ni para el sector cultural en general, lo cual es preocupante porque ya ha pasado más de un mes desde que se inició el estado de emergencia. Somos conscientes de que la prioridad ahora mismo es la salud, pero también estamos viendo que la cultura está presente en las casas, no solamente como entretenimiento, sino también como un bien totalmente necesario para poder convivir.

¿Cómo podría reformularse el sector editorial?

Estamos viendo qué medidas se pueden ejecutar en el corto y el mediano plazo. Existen muchas herramientas digitales que, por su naturaleza, en el Perú al menos, no se habían adaptado lo suficiente. Si bien no van a cubrir el vacío que puede dejar la venta de libros físicos, es una oportunidad para seguir visibilizando nuestro trabajo que, finalmente, es la generación de contenidos.

¿Qué les preocupa más de toda esta situación?

Lo que nos preocupa, más allá de los negocios, es que si no se hace nada se va a generar un impacto en la producción y difusión de conocimiento. No se está hablando de que se está parando la difusión de conocimiento y la creación literaria. Nuestros socios proyectaban publicar hasta julio doscientas novedades. Es un número bastante fuerte. Más allá del libro como objeto, es el conocimiento que alberga cada uno de ellos. Vamos a ver si lo digital ayuda, pero, sino, ver los mecanismos para que en los siguientes meses, siempre y cuando las condiciones lo permitan, se incluya a los libros como un objeto de primera necesidad, que es algo que ya pasó en Alemania. Y, sin ir muy lejos, ha pasado el lunes en Argentina. Allá va a funcionar el delivery para productos absolutamente necesarios o considerados de primera necesidad y han logrado incluir a los libros dentro de esta canasta.

Perfil

Carlos Vela, administrador

Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Actualmente preside la Asociación de Editoriales Independientes y es gerente general de la Editorial Pesopluma.