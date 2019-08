Primera Dama entregó premio de literatura infantil en FIL

Síguenos en Facebook

La primera dama de la Nación, Maribel Díaz, entregó el XI Premio de literatura infantil y juvenil "El Barco de Vapor" en la Feria Internacional del Libro, distinción que organiza la Fundación Santa María con la colaboración de la Biblioteca Nacional del Perú y el Centro Cultural de España.

En su discurso, la profesora de educación inicial y esposa del presidente Martín Vizcarra resaltó el valor de la lectura desde temprana edad.

"Como profesora de educación inicial, he sido testigo del valioso efecto que tiene la lectura en los niños y niñas, despertando el poder de su imaginación, mejorando el lenguaje, incrementando su vocabulario y estimulando su concentración y capacidad de análisis", indicó.

Asimismo, saludó a todos los autores que participaron en esta nueva edición de la premiación y destacó la importancia de continuar incentivando la producción de material de lectura que invite a la reflexión y enriquezca la visión de la realidad de quienes son el presente y el futuro de nuestro país.

La primera dama de la Nación entregó el premio a Antonio Gazís, autor de la obra "Los elefantes de Borasino", cuento de corte infantil que promueve el respeto a las diferencias a través de los relatos de un niño con habilidades especiales e invita a reflexionar sobre el rol de la sociedad en materia de inclusión.

"Como decía Borasino, el personaje principal de la obra, a pesar de que las personas nos desarrollamos a ritmos diferentes, los seres humanos alcanzamos ciertas capacidades, algunos un poco antes, otros un poco después, pero todos tenemos un motivo que nos hace valiosos", detalló Díaz Cabello sobre el cuento ganador. Además, aprovechó en leer unas líneas:

- "Había pensado empezar pidiéndote que no me juzgues, pero luego recordé que este libro ha sido escrito para niños y los niños no suelen hacerlo. Y si acaso lo haces – o lo has hecho -, seguramente es porque te lo hemos enseñado. (…) Estar rodeado todo el tiempo de adultos puede ser dañino para la salud."

El Premio El Barco de Vapor se ha convertido desde hace diez años en el premio más importante en el ámbito de la literatura infantil en el Perú. El premio cuenta con diferentes series: Serie Blanca (primeros lectores, 6-7 años), serie Azul (lectores en proceso, 7-9 años), serie Naranja (lectores fluidos, 9-11 años) y serie Roja (lectores críticos o avanzados, 12-14 años).

Reconocidos escritores como Santiago Rocagliolo, Christian Ayuni, Carlos Garayar y Jéssica Rodríguez han ganado anteriormente este premio.