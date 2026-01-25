Llegó el día. Nuestro matutino, siempre pensando en sus lectores, les trae otra sorpresa en esta edición especial y sin costo adicional. Es un encarte de entretenimiento de sopa de letras, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento para todo el público de Piura.

Con este suplemento de 24 páginas se podrá ejercitar la mente y el cerebro al solucionar 15 sopas de letras con 25 palabras por tema, además uno gigante, ideal para una total diversión de niños, jóvenes y adultos.

Así que búsquelo desde las primeras horas del día, en el quiosco más cercano.

PARA LA FAMILIA

El encarte está hecho para gozar en casa y descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, tratando de estimular la imaginación, descubriendo palabras escondidas, ejercitando tu mente y el cerebro con este entretenido pasatiempo.

Cabe resaltar que las sopas de letras son ideales también para los niños en edad escolar, ya que fomenta el desarrollo de habilidades, y es que está diseñado para ayudarlos a ganar confianza, comenzando con una dificultad fácil y luego aumentando a medida que avanzan, ayudándolo a perfeccionar el pensamiento crítico.

Asimismo, según investigaciones, en los adultos mayores, probar el llenado de sopa de letras tiene beneficios para el cerebro. Por ello, les recomiendan los juegos mentales o poner a prueba un nuevo tipo de rompecabezas, leer fábulas o resolver crucigramas.

ENCARTE

Por ello, diario Correo ofrece este encarte impreso en papel periódico totalmente a color y en una presentación especial para ser leídas y solucionada por la familia entera. Viene con letras legibles y de gran tamaño.

En este pasatiempo se pueden encontrar ciertas palabras dentro de un cuadrante compuesto de letras desordenadas y sin sentido, hay que ir enlazándolas de manera vertical, horizontal o diagonal y armándolas. El resultado se obtiene gracias a la concentración.

Los lectores, al adquirir hoy su diario, deben exigir el encarte de 24 páginas, un regalo que hace Diario Correo para todos los piuranos, que aparte de leer las noticias impactantes, puede disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible en tu edición dominical.