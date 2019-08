Franz Ferdinand regresa a Lima después de 10 años

Síguenos en Facebook

El festival VMF (Veltrac Music Festival) vuelve en su segunda edición al Parque de la Exposición el próximo 7 de noviembre, teniendo como principal propuesta una noche en la que la música será la protagonista con artistas internacionales en vivo, música electrónica y bandas nacionales, que formarán parte de un evento único de la actualidad musical mundial en nuestro país.

Franz Ferdinand regresa después de casi una década a Lima con su más reciente álbum Always Ascending y sus más grandes éxitos como "Take Me Out", "Do you want to", "No you girls", entre otros. Por su parte la banda inglesa Hot Chip llegará por primera vez a Perú estrenando su nuevo disco A Bath full of ecstasy, el cual ha recibido buenas reseñas de parte de la crítica y ya apunta a ser considerado entre los mejores álbumes del año.

La revelación del pop urbano, Danny Ocean, también nos visitará por primera vez teniendo como su mejor carta de presentación al hit "Me rehuso", que ya cuenta con más de 1300 millones de reproducciones en Youtube. La cantante chilena de electropop, Javiera Mena, que es considerada una de las artista más importantes de su país, el productor alemán Dj Koze y la banda alternativa americana Khruangbin completan el cartel internacional de este festival, mientras que la banda fusión Hit La Rosa y el potente math rock de Wanderlust será la cuota peruana del evento.

Las entradas para el VMF 2019 estarán a la venta desde este miércoles 21 de agosto a través de Joinnus.com.