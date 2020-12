“Herencia” (APJ, 2020) es un libro que ha encontrado un lugar propio en la poesía peruana.

El poemario ganador del Premio José Watanabe Varas 2019 no se ubica en los extremos de lo confesional, lo íntimo, ni en el artificio literario, sino que entrega una voz diferente que explora temas como el nacimiento y la muerte.

Conversamos con su autora, Regina Garrido, sobre su escritura y la poesía peruana actual.

Carmen Ollé ha dicho que tu poesía no está en los extremos de lo intimista y las ideas, sino en un punto intermedio. ¿Concuerdas con esa lectura?

Las apreciaciones me parecen muy certeras. Es un poemario que ha intentado reconocer algunos episodios y los ha transmitido y convertido en poemas. Es más que todo un libro episódico.

¿Se puede decir que tu libro es una exploración sobre el nacimiento y la muerte?

Sí, es justamente eso. Solo tengo dos poemarios anteriores a este, pero las figuras del nacimiento y la muerte siempre están presentes.

Por lo general, cuando se escribe, es inevitable que haya mucho de las lecturas de otros autores, pero en tus poemas se siente una voz propia...

La poesía peruana, sobre todo la de la generación del 50, ha sido clave tanto en mis estudios universitarios como desde antes. Las lecturas hacen que uno se construya como escritor. En mi caso, intento comunicar algo mediante la palabra y luego busco la voz propia, distinta. Es un trabajo constante, pero tiene influencia de las lecturas.

Los homenajes claros están en los epígrafes: Calvino, Kafka, Verástegui, Vitale, Woolf, Pizarnik, Borges. ¿Estos paratextos también funcionan como objeto de sentido en tus poemas?

Sí. En este poemario he puesto diversos epígrafes, desde poesía peruana hasta extranjera. En la mayoría, tienen un sentido que trata de extender más la lectura y lo que podría estar diciendo en mi poema.

En este año, los poetas han ganado los principales premios literarios en el mundo. ¿Cuál es la posición de la poesía ahora en el ámbito cultural y social del país?

Desde que estaba estudiando una carrera universitaria, la poesía peruana no es tan reconocida como la narrativa. Eso es bastante obvio. Ahora se está editando bastante poesía, pero siempre la narrativa ha tenido un mayor lugar de visualización. La poesía peruana sigue siendo importante y es muy bueno que se sigan dando concursos porque logran publicarse más poemarios.

¿Dónde están los grupos, movimientos de poesía ahora?

No estoy al tanto de lo que se podrían llamar generaciones. Me quedé en Hora Zero, pero hay muchísima poesía nueva y buena. Mencionar la idea de movimiento o generación no me parece pertinente en este momento. Las generaciones son fundamentales para el estudio de la poesía peruana, pero esa unidad que había, también basada en la situación política de distintos años, ya no está presente ahora. La poesía sigue dándose, hay muchos escritores y escritoras que deberían ser conocidas y valoradas.

Los lectores le tienen mucho respeto a la poesía. Más recomiendan novelas, no poemarios...

Es bastante raro que alguien te recomiende un libro de poesía. Un cuento, una novela son más fáciles de recomendar que la poesía. Las personas siempre están detrás de la narrativa. Es importante que se lea poesía, que estas voces nuevas tengan un lugar para mostrar su trabajo.

¿La poesía puede entregar algo más que la narrativa?

No creo que pueda dar más que la narrativa, sino que habría que regularizar la idea de que leer poesía actual es tan significativo como leer una buena novela. Vas a sacar, desde el punto artístico, diferentes aprendizajes leyendo tanto un libro de poesía como de narrativa.

Regina Garrido

Poeta peruana. Nació en Lima, en 1994. Es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus poemarios obtuvieron menciones honrosas en el Concurso de Poesía para Mujeres “Scriptura” y en El Poeta Joven del Perú 2017.