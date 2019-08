Robby Takac: “No estamos enfocados en nuestro pasado”

Síguenos en Facebook

En 1986, John Rzeznik y Robby Takac iniciaron el recorrido de Goo Goo Dolls en la música. Están orgullosos de su pasado, pero no es motivo para seguir en él. Es por ello que, de ese camino que inició entre punk, post grunge y rock alternativo, su meta es seguir explorando, redescubriendo géneros y dándole un nuevo enfoque a lo que será el nuevo disco de la agrupación. Antes de su show en Lima, este 2 de octubre junto a Bon Jovi, el bajista Robby Takac conversó con Correo sobre la trayectoria de la banda neoyorquina.

¿Qué nos puedes adelantar del concierto que darán en Lima junto a Bon Jovi?

No puedo creer que estaremos en Perú, nunca hemos estado por allá. Hemos hecho muchas giras increíbles y esta vez no será la excepción. Estamos emocionados por conocer a nuestro público allá, a los fans sudamericanos. A nuestros seguidores les aseguramos que en Lima verán un show contundente, que será inolvidable.

Miracle Pill será su nuevo disco. Hace poco lanzaron el tema homónimo del álbum, sin embargo, ¿qué es lo que buscan con esta producción?

Grabamos este disco con dos productores distintos, durante un tiempo de seis meses, mientras terminábamos una gira. Ya teníamos unas canciones planeadas para esta producción y al entrar al estudio todo salió muy natural. Sabes, nuestro país no es el mismo de cuando empezamos, así que vamos a intentar unir a la gente con buenos temas.

Ustedes han explorado diferentes espacios musicales. Empezaron como una banda de punk, también siguieron por el post grunge y rock alternativo. ¿Cómo definirías el sonido de la banda?

Empezamos como una banda de punk rock, éramos jóvenes. Durante aquellos años aprendimos a cómo tocar mejor nuestras guitarras. A medida que fuimos creciendo, empezamos a escribir sobre otros temas sin ser tan agresivos. Encontramos otras melodías, experimentando en otros instrumentos y tecnología. Sin embargo, creo que nunca abandonamos nuestros inicios porque el estilo lo tenemos.

En el tema musical y narrativo, ¿crees que hubo un quiebre cuando lanzaron A Boy Named Goo (1995)?

Sí, porque nos hicimos un nombre con ese disco. La gente empezó a mirarnos, a ir más a nuestros conciertos. Nos escuchaban todo tipo de personas, desde quien maneja su carro, pasando por una secretaria en su oficina, por ejemplo. Llegaron los contratos, el interés de nuestros fanáticos.

¿Extrañan aquellos años en los que crearon “Messed Up”, “Beat Me”, con temas más punk rock?

Es algo raro. Esos temas nacieron en una era en la que ya no vivimos. Tocábamos duro, éramos jóvenes y nos sentíamos indestructibles. La energía la percibíamos, y también entendíamos, de forma distinta. Creo que esa estructura ya no la tenemos. Sería raro volver a tocar esas canciones sin aquellos sentimientos que tuvimos. Fueron momentos en los que nos divertimos muchísimo, pero hemos seguido avanzando. No nos molesta compartir nuestro pasado, pero no vivimos en él.

¿Revivirían aquellos años en una presentación si sus fanáticos se lo solicitan?

Quizá algún día le demos al público un poco de esa dosis (risas), pero como dije, no estamos enfocados en nuestro pasado.

Ustedes tuvieron muchas transiciones musicales. ¿Qué encontraron en el rock alternativo con el que definieron el sonido de la banda?

El rock alternativo fue confuso para el público. El término “alternativo” se puede referir a la estructura o sonido. Nuestras bandas favoritas vendían miles de discos por los noventa. Cuando nosotros ingresamos a ese espacio, irrumpimos con un sonido distinto. Sin embargo, no puedo decir que hacemos rock alternativo ahora. Nunca hicimos rock alternativo para ser populares. Fuimos cambiando con el tiempo.

