Sandro Ventura: “Papá X Tres es mi película más personal”

No lo duda ni un instante: es su película más especial. Para el director de cine Sandro Ventura, Papá X Tres es la historia de su vida con chispazos de ficción, pero en el fondo es el relato que siempre quiso contar. “Yo he cumplido 50. De mis hijos, el mayor tiene 30; la segunda, 29; y la tercera, 27. Fue muy loco lo que me pasó: tener hijos tan joven y con muy poca diferencia de edad entre ellos. Siempre me decían: ‘Deberías hacer una película basada en tu historia’. Fue así que empecé a escribir”, cuenta el director.

La idea puede ser simpática y hasta atractiva, pero sin un buen guion las historias no funcionan...

Yo siempre tenía claro qué es lo que quería hacer: una comedia familiar. Pero las primeras versiones del guion se iban más al drama porque contaba cosas reales. Hablando con el “script doctor” (asistente de guion), me preguntó qué pretendía mostrar, y lo que yo quería es tener como base de la trama a un papá soltero y la relación con sus tres hijos. Hablar a través de ellos de algo que a mí me sucedió.

¿Por ejemplo?

Ser generoso. Yo con ellos aprendí muy rápido a no ser el centro de atención, sino a darles todo. Mi prioridad eran ellos.

"Siempre he recibido de buena onda las críticas porque sabes de dónde vienen”

Definitivamente, es tu cinta más personal.

Así es. Es la primera vez que cuento de mi experiencia como papá a los 18 y hasta ahora, por más que dos de mis hijos están lejos, siempre estoy pensando en cómo ayudarlos, cómo hacer para que sean mejores seres humanos, lo que hace todo padre. No es que sea un papá modelo. Después de los primeros pases de la película, veo reacciones positivas en el público y digo que mucha gente se va a sentir identificada.

¿Todo lo que cuentas está reflejado en la película?

Fue un trabajo duro alejarte del drama para acercarte a la comedia. Fue allí cuando dijimos: esta es la base y lo demás tiene que ser ficción, como dice la película, inspirada en un hecho real. Le fuimos agregando elementos para generar la historia como tal, con un ritmo cercano a la comedia.

Papá X Tres es tu película número 7. A pesar del oficio y de la experiencia, ¿siguen los nervios, la incertidumbre de cómo le irá?

Igual hay nervios, tensión, hay cosas que se repiten. Hace una semana programamos una primera función y estuve en el baño un buen rato. Igual pasa el primer día de rodaje; es parte del trabajo.

Luego de tener la película lista, viene la reacción de los críticos. ¿Cómo tomas esos comentarios?

No te voy a decir que uno es ajeno a los críticos. Siempre he recibido de buena onda los comentarios porque sabes de dónde vienen. Cuando los hay concisos, los que analizan esto falló por este o cual motivo, uno dice: “Bueno, sí, tienen razón”. Hay miles de factores por los que no sale todo perfecto en una filmación. Pero hoy existe gente que no tiene mucha experiencia en cine y cree ser crítico, que es una profesión. Por ejemplo, hoy veo muchos youtubers que hablan de cine y que dicen no me gustó y no dan argumentos sólidos.

Eres socio de una productora de cine. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla porque llegaste al límite?

Cuando hicimos El beneficio de la duda nos fue muy mal y allí dije ya no más. Pero insistimos y apostamos por un producto más amable. Le dije a Adolfo Aguilar: “Ahora dirige tú” e hicimos La peor de mis bodas, que fue un éxito. Nos levantó luego de una crisis, pero así es el negocio; en unas te puede ir bien y en otras no tanto, pero hemos mantenido un estándar. Tratamos de ir siempre mejorando, hemos comprado equipos y esto es importante para abaratar costos.

Lo importante es seguir trabajando haciendo industria.

Hay que tener clara tu línea de negocio y ser consciente de lo que quieres. En eso estamos.

Perfil

Sandro Ventura, cineasta

Realizador de Loco Cielo de Abril y del documental Herencia: La película. Es uno de los socios de la productora Bing Bang Films junto a Adolfo Aguilar y Ani Alva.