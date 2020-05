Sonaly Tuesta: “Los peruanos vamos a extrañar los abrazos, la cercanía”

Veinte años recorriendo el Perú. Dos décadas de bienvenidas, encuentros, celebraciones y despedidas. “Costumbres” es el gran pretexto para que Sonaly Tuesta nos haya permitido compartir sus sueños y sobre todo, la visión de un país rico, diverso y solidario. ¿Imaginó ella cumplir 20 años al frente del programa? “Definitivamente no. Es más, yo lo vi como una cosa circunstancial, como probar un sueño. Porque en realidad yo, de lo que estaba convencida siempre, era de que iba a escribir todo el tiempo en un diario, que era para lo que me formé”, nos responde.

Pero sucedió...

Y todo de una forma muy natural, me fue envolviendo. Al principio me interesaba, y de ahí la pasión comenzó a hacerse mucho más fuerte. Comencé a conocer mucho más el lenguaje de televisión y a relacionarme más con la gente de diferentes pueblos. La curiosidad por el conocimiento era súper grande.

Y año a año fuiste descubriendo un país, aprendiendo...

Exacto, el programa es eso. Es un aprendizaje no solo del país, es un aprendizaje individual también como persona. Yo sí considero que ahora soy mejor ser humano que hace veinte años. Que es un aprendizaje de vida también, de vida en familia. Es un aprendizaje de cuestiones técnicas, y también de un nuevo lenguaje. Y asumir que también lo escrito no lo dejaba, que estaba presente; que de todas maneras escribo, que te todas maneras sigo haciendo poesía, en fin, que todo se iba integrando en esta propuesta.

Si tuvieras que elegir una palabra, un elemento unificador de estos 20 años...

Solidaridad, creo que la palabra base es solidaridad. Si lo trasladamos al ande reciprocidad. Creo que “Costumbres” para mí y todo este tiempo que significa salir en televisión, hacer el programa, conocer gente, los pueblos, es esa reciprocidad. Vamos, convivimos con la gente y devolvemos el cariño, a través del programa.

Solidaridad, esa palabra tan hermosa, es vital en estos días...

Va a ser todo. Bueno, ya es. Es imposible dejarla de lado. Porque, incluso, el mismo virus. es un virus del que no se va a salvar uno solo. Definitivamente necesita a la comunidad.

Los peruanos somos de abrazos, cercanía, tú lo has reafirmado en tus viajes. ¿Cómo haremos ahora?

Yo creo que eso es algo que vamos a extrañar. Va a ser difícil, vamos a sentir temor y pasará para volver a acostumbrarnos. Pero creo que son cosas que vamos a tener que hacer ahora. En lo que se refiere a mi programa esperaremos para los viajes. Ahora estamos estrenando cada domingo “Los 20 de los 20” que, junto a “Reportaje al Perú” estamos haciendo, porque ellos también están cumpliendo veinte años. Por el momento, esa va a ser nuestra relación con el televidente.

¿Crees que después de superada esta pandemia habremos cambiado, habremos aprendido algo?

Tengo esperanza, pero la verdad es que no estoy muy segura, te lo juro. He escuchado a mucha gente de la selva, de algunos amigos, con los que siempre nos comunicamos para saber si estamos bien. Ellos te hablan de la esperanza, están preocupados por sus cosas, pero esperan que esto se abra por su aire, por sus tierras. Y lamentablemente, en la ciudad, no lo sientes así. Eso debería ser la lección, te juro que no entendería, no entraría en mi cabeza que, después de todo lo que estamos pasando, volvamos a hacer las cosas de la misma manera, no lo creo.

Perfil

Sonaly tuesta altamirano es periodista. Se inicio en el periodismo en los desaparecidos diarios El Mundo y El Sol .Además de conducir el programa “Costumbres”. ha editado libros de crónicas de viajes. Se confiesa amante de la poesía.