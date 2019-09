Síguenos en Facebook

Desde abril pasado, Susana Baca vuelve a transitar, casi a diario, la ruta que la lleva desde Chorrillos hasta Independencia, lugar donde se encuentra el estudio de su amigo Oscar Huaranga, Bambú Records. La ganadora de dos Grammy Latinos suele abordar el Metropolitano para cumplir con una agenda de ensayos y grabaciones.

Su música se escucha y se aprecia

Son experiencias de calor humano, el mismo que recibe en las calles por decenas de compatriotas que, como ella, abordan el transporte público para ir a trabajar.

A todas aquellas personas que la formaron como la exponente de música afroperuana más importante les dedica sus “Memorias del Corazón”, espectáculo que dará en elGran Teatro Nacional este 26 de setiembre por sus 50 años de trayectoria.

Recordar su pasado es también sonreírle al presente. Susana Baca, en sus inicios, tuvo que tocar puertas para poder grabar un álbum. “Como yo canto poesía, me dijeron que eso no se vendía (para las radios). Felizmente que no era así (risas), porque la gente se llevaba nuestros cassettes en las presentaciones que tenía”, sostiene la también investigadora, que tuvo como productor de varios de sus discos al mítico David Byrne.

Superación

Susana Baca ha contado diferentes pasajes de su vida en los que se enfrentó a la discriminación. A pesar de los atropellos, su música nunca dejó de sonar. Haber pasado por estas experiencias la ha dotado de rebeldía para poder dar esperanzas a los niños de diferentes zonas vulnerables del país.

“He tenido la oportunidad de conocer la rabia que siente la gente porque vive en un extremo de pobreza que a veces le impide avanzar. No tener para educar a sus hijos. Todo eso está en mi campo, en mi música, porque lo he vivido muy de cerca”, afirma Baca.

Es por ello que doña Susana se conmueve tanto con nuestra realidad, porque ha “curioseado” —como ella bromea sobre su labor de investigadora— y también cantado poesía, pero llevándole esperanza a quienes la escuchan.