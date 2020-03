Formó parte de la Comisión Investigadora del Congreso de la República en la que se investigó delitos de abuso sexual en colegios e iglesias. A raíz de los terribles hallazgos, Teresina Muñoz se vio en la necesidad de darle voz y rostro a las numerosas víctimas que, hasta hoy, les cuesta hablar de lo sucedido.

“La violencia sexual está normalizada, invisibilizada, aceptada”, explica la también autora de “Morir de amor: Un reportaje sobre el feminicidio en el Perú”. En entrevista para Correo, Muñoz reflexiona sobre la atroz coyuntura que las mujeres y niños vienen enfrentando hasta el momento en el país.

¿Siempre tuviste en mente escribir e investigar sobre este tipo de casos de abuso?

Yo estaba tratando de hacer una investigación sobre trata o explotación, pero, al entrar a la comisión cambié totalmente de idea. Son historias que son súper importantes de contar. Además, es un tema que no le prestamos la debida atención, como es la violencia sexual.

¿Por qué es tan frecuente encontrar este tipo de casos de violencia y abuso?

La violación es un acto de poder. Es un acto de decir “tú me perteneces y yo hago contigo lo que quiero”. Es un acto de poder, no es un acto de locura.

¿Es posible identificar a un agresor?

Hay miles de tipos, no es solo uno. Un agresor no es un loco, demente o un monstruo. Es alguien común y corriente. Es tu padrastro, tu papá, tu tío, tu abuelo o tu hermano.

En el 2017 editaste el libro “Morir de amor”. Después de tres años ¿el panorama ha cambiado?

No ha cambiado nada. Cuando yo escribí “Morir de amor” era el mismo problema, el feminicidio, pero habían menos casos. Ahora estamos superando eso con muertes más horribles y con mucha más crueldad.

¿Cómo crees que ahora se perciben casos tan terribles, el de Solsiret Rodríguez, por ejemplo?

Creo que hemos perdido el corazón para hablar o para opinar en las redes. Siempre está el tema de la espectacularidad y la exigencia del rating. No nos estamos enfocando en el verdadero problema. No es un espectáculo, no es una broma, no es una pelea entre hombres y mujeres. No es eso.

¿Qué hace falta para que ‘nos importe’?

Nos hace falta tomar conciencia, tener empatía con las víctimas y ponernos en su lugar. Eso es lo que nos falta a todos los peruanas y peruanas. También hay un tema de responsabilidad de la sociedad en general. Porque todos somos responsables de lo que está pasando ahora, de la violencia que estamos viviendo.

¿Qué debe cambiar?

Yo creo que tiene que haber un serio debate entre el Estado, líderes de opinión y medios de comunicación. El informe de la Comisión de la Verdad era, y lo sigue siendo, una gran oportunidad para discutir el tema de violencia sexual y violencia en general.

Perfil

Teresina Muñoz Nájar, periodista y escritora

Nacida en Arequipa, es una reconocida periodista con gran pasión por la investigación y los temas sociales. Entre sus más reconocidas obras se encuentra “Morir de amor” (2017) y “¿A quién le importa?”