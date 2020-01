“Los Topos”, libro en el que Guillermo Thorndike narra la fuga de los miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) del penal de Canto Grande en 1990, ha sido reeditado por Planeta y Umberto Jara, amigo del desaparecido periodista, reflexiona sobre su importancia y el difícil momento que atravesó el país en la época del terrorismo.

Además, Jara nos da su punto de vista sobre las elecciones parlamentarias que se vienen, cuatro meses después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso.

¿Por qué es importante releer “Los Topos”?

Porque los jóvenes necesitan conocer una etapa que fue muy dura y crucial para el país. Eso les va a permitir explicarse muchas cosas y estar alertas para que esto no vuelva a ocurrir. Otro valor de haberlo reeditado es que se trata de un gran libro de investigación.

¿Cómo recuerda usted ese momento?

Lo que está narrado ahí se ha hecho de una manera muy fidedigna. La única forma de enterarnos era a través de los medios de comunicación, pero estos informaban solo lo que las autoridades habían descubierto. Estábamos a finales del gobierno de Alan García y la noticia conmocionó al país. Generó una sensación de inseguridad tremenda. En “Los Topos” los protagonistas cuentan cómo hicieron el túnel.

Don Guillermo decía que “los periodistas no debemos ser juzgadores sino informadores”. ¿Usted comparte esta idea?

Absolutamente. En el Perú, desde el gobierno de Toledo, se puso de moda el periodista justiciero y eso es un absurdo. El periodista es un testigo y esa es su ocupación. Lo más grave es que la prensa en nuestro país se ha convertido en la primera instancia del Poder Judicial, porque desde hace muchos años juzga sin leer expedientes y después, cuando los hechos demuestran que no fueron así, ni siquiera se quiere retractar. Eso no es periodismo.

Thorndike publicó cerca de 40 libros, donde mezclaba su pasión por el periodismo y la literatura. ¿Qué nos puede usted decir de él?

Fue un gran personaje, un gran periodista. Marcó época. Tuvo en su trayectoria algunos equívocos gruesos que dieron lugar a que se le cuestione mucho, pero nadie le puede negar su gran talento periodístico. Fue el primero en el Perú que cultivó la no ficción, que lo inauguró Capote con “A sangre fría”, y lo hace con “El caso Banchero”.

Ahora, y cambiando de tema, me valgo de su experiencia para preguntarle cuál es su análisis u opinión sobre las elecciones parlamentarias que vienen…

Empiezan a surgir ingenuos entusiastas que tienen confianza en que habrá un buen parlamento, que vendrá gente joven. Hay como 2 mil 900 candidatos que nadie conoce y están en carrera los partidos que han generado la crisis política de los 20 primeros años de este siglo. ¿Quién ha hecho algo para que los prontuariados inscritos sean retirados? Pensar que habrá un buen Congreso es absurdo.

¿Estuvo de acuerdo con la disolución del Congreso?

La disolución del Congreso, primero, fue un golpe de Estado disfrazado. En segundo lugar, fue una maniobra del presidente Vizcarra. Él dijo cierro este Congreso porque no me deja trabajar. ¿Qué es lo que ha hecho?, ¿dónde está el plan de reactivación económica, las medidas de reformas estructurales que debió tomar? Vizcarra incurrió en un golpe de Estado y disfrazó su ineptitud. Con el tiempo se descubrirá cosas que hoy no se están queriendo decir. Lo que sí tengo que precisar es que ese Congreso merecía ser cerrado. Ha sido el peor que hemos tenido en nuestra historia.

Perfil

Abogado y periodista

Umberto Jara fue editor de las revistas Debate y Semana Económica y director de Panorama. Ha publicado libros como “Ojo por Ojo”, “Historia de dos aventureros”, “Secretos del túnel”, “Abimael”, “El Outsider”, entre otros.