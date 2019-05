Victoria Schwab, una autora de fantasía juvenil que se posiciona en el corazón de los jóvenes peruanos

Síguenos en Facebook

Victoria Schwab, una escritora muy aclamada en Estados Unidos, llegó a Perú para presentar las ediciones en castellano de ‘La Bruja de Near’, ‘Una obsesión perversa’, y también la segunda parte de su bilogía ‘Los Monstruos de Verity’, ‘Un dueto Oscuro’.

La autora entró a la sala de entrevistas vestida de negro, con unas simpáticas orejas de gato y una carismática sonrisa, dispuesta a contar a diario Correo todas sus experiencias a lo largo de su carrera como escritora.

Cabe mencionar que ella ha publicado más de 15 libros desde 2011, y en Perú se hizo notar gracias a ‘Una Canción Salvaje’, un libro que se centra en Kate Harker y August Flynn, dos herederos de una ciudad dividida, una ciudad donde la violencia ha comenzado a engendrar monstruos reales.

- Esta es la primera vez que conocerás a tus fans peruanos, ¿qué expectativa tienes?

Antes de este viaje pensaba que me encontraría con cinco o diez personas, pero la verdad es que estoy muy sorprendida, ya que cada uno de los eventos ha sido maravilloso y me encontré con mucho amor, así que espero encontrarme con mucho amor en Perú.

- Uno de los libros que los fans peruanos esperaban con ansias es ‘La Bruja de Near’, ¿por qué se ha retasado tanto en llegar a Latinoamérica?

‘La Bruja de Near’ lo publiqué hace 10 años en Estados Unidos, pero solo estuvo a la venta dos años y luego se dejó de imprimir y básicamente no estuvo disponible en ningún país. Ahora no solo se está relanzando en Latinoamérica, sino que es a nivel mundial, porque está disponible en Estados Unidos y en resto del mundo.

- ¿Cómo es la construcción de los personajes que creas?

Básicamente creo los personajes, el mundo y la historia al mismo tiempo, son tres elementos que están unidos, así que los creo a la vez. Yo empiezo con una pregunta, ¿qué sucedería si el mundo sea diferente? Y de esa forma arranco.

- ¿Qué nos puedes contar de ‘Una Canción Salvaje’ y de sus particulares monstruos?

Básicamente ‘Una Canción Salvaje’ está inspirada en la relación que hay en Estados Unidos entre la violencia y la falta de cambio, entonces me pregunté qué sucedería si la violencia pudiera crear monstruos reales, entonces es ahí donde genere a estas criaturas que son de raza demoniaca, vampíricos y otros que son una suerte de ángeles.

- ¿Te gustaría vivir en alguno de estos mundos que has creado para experimentar distintas aventuras?

¡NO! Definitivamente no. Básicamente porque todos los mundos que yo he creado están rotos. Probablemente en ‘Una obsesión perversa’ porque me gustaría tener superpoderes.

- ¿Dejas algo de tu personalidad en tus personajes?

Pongo un poquito de mi personalidad en cada uno de mis personajes, de ahí lo pongo a construir.

- ¿Qué te gustaría que tus lectores sepan de ti?

Básicamente soy una chica Slytherin, divertida y amorosa, pero también puedo ser un poco oscura y mordida.

Si duda, Victoria Schwab se ha ganado el corazón de miles de peruanos con sus extraordinarios y oscuros libros que dejan al lector con ganas de saber más.

Recuerda que ‘La Bruja de Near’, ‘Una obsesión perversa’ y ‘Un Dueto Oscuro’, ya se encuentran en todas las librerías a nivel nacional y vienen bajo el sello de Ediciones Urano.