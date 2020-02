María Kodama cuestionó el uso del lenguaje inclusivo al explicar que le “parece una cosa absurda” ya que, en su opinión, “es mejor decir (las palabras) en masculino y en femenino” en lugar de utilizar la letra "e" para englobar ambos géneros porque de esa manera se “deforma” el castellano.

Cabe mencionar que la viuda del escritor Jorge Luis Borges, también es autora de varios libros y fue profesora de literatura.

“La verdad que me parece una cosa absurda. Yo pienso que es mejor decir (las palabras) en masculino, en femenino y no eso que deforma la lengua. Como dicen ahora… todes. No, me parece absurdo. Me parece que el punto de vista de una oración, de una cosa que la esté componiendo, no puede usar eso", comentó la escritora.

Durante una entrevista en CNN, Kodama precisó que no “siente” este lenguaje, aunque resaltó que tal vez piensa de esta manera porque su padre la “educó de otra manera”.