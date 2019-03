Ziggy Marley: "Mis conciertos son una cura para el sufrimiento"

Síguenos en Facebook

Para Ziggy Marley, hacer música es una lucha constante. Es hacerle frente a la desigualdad, discriminación o corrupción con un mensaje de unión y amor. “Me emociona mucho lo que hacen hoy las mujeres. Están luchando y no deben hacerlo solas”, sostiene el compositor.

Así como su padre, Bob Marley, Ziggy ha continuado con la labor de darle esperanzas a sus seguidores, de emocionarlos con su música, de invitarlos a defender sus derechos. Diario Correo conversó con el compositor sobre lo que significa su más reciente disco y su visión de la actualidad del mundo.

En tu retorno a Lima, ¿qué nos puedes adelantar de lo que será tu concierto este 3 de abril?

Me gusta Perú por su gente, por lo que transmiten. Hablamos diferentes idiomas, yo inglés, quizás algunos lo entiendan, otros no. Lo importante son las vibraciones, la energía, y eso es lo que entienden las personas. Es un idioma universal, lo que podemos transmitirle al otro. Nosotros hablamos con la energía, con nuestra alma y sentimientos.

¿Cómo defines y alimentas tu energía para componer?

Mi energía es espiritual, de ahí viene lo místico. La he cultivado desde hace muchos años. Me comunico con un lenguaje universal ligado a mi música. Es un poder ancestral que siempre ha estado en la humanidad. Así podemos entender el mundo, nos podemos entender todos.

Tu último disco, Rebellion Rises (2018), mantiene mucha de tu mística. La lucha por mantenernos humanos, la reivindicación de los derechos, ¿cómo entiendes la sociedad para escribir estas canciones?

Este disco está basado en un único principio: nadie nunca va a poder detener nuestra humanidad ni nuestro amor. Muchas personas, gobiernos y religiones han tratado de dividirnos, vencernos y corromper nuestras sociedades, pero aquí seguimos. Somos una mayoría inmensa que cree en este principio. Mucha gente en Perú piensa así, en Jamaica también. Somos más fuertes que quienes nos hacen daño, por eso tenemos que demostrar nuestro poder.

“See Dem Fake Leaders” (Ver a los líderes falsos) es una canción que describe nuestra actualidad. ¿Qué características debe tener un buen líder?

La primer característica de un buen líder es que mantenga unida a su comunidad. Es lo más básico. Si busca dividir una sociedad, pues no es un líder. Ahí está el ejemplo de la religión, divide a la gente. La política también lo hace. Un gran líder fue Martin Luther King; mi padre, Bob Marley; Nelson Mandela. Ahora, mira a los líderes de los países potencia del mundo. Todos peleando, porque son líderes falsos.

Entonces, ¿por qué crees que aún existen estos falsos líderes?

Eso sucede porque nosotros los humanos somos fácilmente engañados. Nos creemos todo lo que nos dicen estas personas. Eso pasa también por nuestros propios temores. Estos falsos líderes conocen nuestros miedos, por esto también se detienen las rebeliones. Por ejemplo, lo que sucede en Venezuela no debe ser solo un problema de sus ciudadanos, sino de todo el mundo. Lo que pasa en Estados Unidos también debe ser de todo el mundo. Las guerras, la violencia en el Medio Oeste o Sudamérica tienen que ser algo de toda la humanidad. Así, estos líderes tendrán miedo de nosotros.

Cuando escribes, cuando sientes el dolor que sufren las personas, ¿dónde encuentras apoyo para seguir adelante?

Cuando entiendes a una persona, sientes su sufrimiento. Suelo llorar mucho cuando eso pasa. Siempre me pregunto, ¿qué más debe pasar para que aprendamos de nuestros errores? No tenemos por qué sufrir, no hay razón. Podemos ser siempre mejores, solo es cuestión de nuestro esfuerzo. Alguien tiene que hacer algo, por eso sigo cantando. Mis conciertos son como una cura para el sufrimiento.

En “True to myself”, ¿encuentras autenticidad en la evolución del reaggae?

Nunca he sido de juzgar a nadie, tampoco soy un crítico musical. Me gusta escuchar la música, sentirla. Eso es suficiente para mí. Es un placer que el reggae siga siendo escuchado, porque todos tenemos el mismo mensaje.

Datos

- 8 premios Grammy ha ganado Ziggy Marley en toda su carrera.

- 7 álbumes ha publicado como solista desde el 2003.

Perfil

Ziggy Marley. Músico de reggae. El líder de Ziggy Marley & The Melody Makers es uno de los principales exponentes del reggae. Además de músico y compositor, es productor, actor de voz y filántropo.