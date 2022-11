La fiesta por la fiebre mundialista por Qatar 2022 se ha desatado alrededor del planeta y es que las mejores selecciones del mundo participan por la ansiada copa luego de 4 años de celebrarse el recordado Rusia 2018.

En esta ocasión, le tocó al país catarí ser el anfitrión de la contienda mundialista. Sin embargo, Qatar se ha visto envuelto en muchas críticas debido a su trato hacia la mujer y a los Derechos Humanos.

Uno de los que ha alzado su voz de protesta ha sido el actor ecuatoriano Roberto Manrique, recordado por su papel de Santiago Sanin, esposo de la protagonista Catalina Santana en la teleserie Sin senos Sí hay paraíso de Telemundo.

Roberto utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestarse al respecto. El actor señaló que no apoyará el mundial de Qatar 2022 ni a su selección pues para él, Qatar es un país donde los Derechos Humanos no son respetados por lo que apoyar la contienda sería hipócrita, incoherente e inhumano de su parte.

“Le deseo todas las alegrías a mi país pero no puedo apoyar un mundial en un país en donde los Derechos Humanos no son respetados. Sería hipócrita, incoherente e inhumano de mi parte”, afirmó el actor.

Los comentarios en la cuenta de Roberto Manrique no se hicieron esperar y muchos avalan lo dicho por el artista.

Figuras se alzan voz de protesta contra Qatar 2022

Otra de las figuras que se mostró en contra de Qatar 2022 ha sido Phillip Lahm, el excapitán de la selección alemana y campeón mundial en el 2014.

“No formaré parte de la delegación alemana y tampoco estoy interesado en ir allí como aficionado. Los Derechos Humanos deberían desempeñar un papel importante en la adjudicación de torneos. Si un país que va mal en esa área tiene el premio, entonces hay que pensar en qué criterio se basa la decisión”, dijo.

Éric Cantona, futbolista francés, agregó: “para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Catar no es un país de fútbol. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la copa del Mundo allí. ¡Es horrible!”.