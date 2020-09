Aílton Goncalves Da Silva compartió equipo con Claudio Pizarro en Werder Bremen. Juntos hicieron una dupla de temer. El exfutbolista brasileño habló de la carrera del ‘Bombardero de los Andes’, quien ahora es embajador del Bayern Munich.

¿Qué recuerdos de Claudio Pizarro?

Tengo un recuerdo muy bueno, es una persona muy simpática, un amigo que hice en el fútbol, cuando llegó acá al Bremen era muy joven y yo ya estaba acá. Nosotros construimos una amistad dentro de la cancha y fuera también. Es muy querido acá en Alemania.

¿Es uno de los mejores futbolistas con los que compartiste equipo?

Sí, por supuesto. Es uno de los grandes futbolistas con los que jugué. Hicimos en Bremen una bellísima temporada, yo aprendí mucho con él, él aprendió mucho conmigo. Claudio está entre los tres grandes futbolistas con los que yo jugué acá en Alemania.

Con la selección no pudo repetir lo hecho en Europa ¿ A qué crees que se deba?

Creo que Perú tiene que hacer un trabajo muy bueno con las categorías inferiores. Perú ha formado muy buenos jugadores como Guerrero, Farfán, ellos también jugaron acá y demostraron un fútbol interesante. Claudio tuvo más tiempo. Lo que falta es que los clubes se pueda exigir un poco más a las categorías menores.

Acá siempre recibió muchas críticas. ¿Crees que el peruano no supo valorarlo?

Ese no es un tema que me cabe a mí. Una cosa es jugar en el club, tienes la oportunidad de entrenar todos los días, hacer cuatro o cinco partidos al mes y otra cosa es la selección, donde solo haces uno o dos partidos y después te quedas sin jugar mucho tiempo. Y también depende de las cualidades de la selección, de repente no era para el estilo de Claudio. Tenemos que analizarlo bien.

¿Crees que así nomás no se encuentra un ‘9’ como Pizarro?

Yo estoy acá en Alemania y los equipos buscan jugadores como Claudio y es muy difícil encontrar talentos así. Él tenía habilidad, técnica, un buen cabeceo. Es muy difícil y si lo encuentras es muy caro.

¿Te pone feliz que ya retirado sea embajador del Bayern Munich?

Sí, yo me quedo muy contento. Es uno de los mejores clubs del mundo, el mejor de Alemania. Está bien que Claudio sea embajador. El club lo trata muy bien y eso es importante para uno cuando se retira.

¿Qué imagen tienen de él los hinchas del Bremen y Bayern?

Es muy buena. Creo que los hinchas del Bremen lo quieren mucho más que los del Bayern porque aquí jugó muchos años.

¿Qué imagen tienes del fútbol peruano?

El fútbol peruano tiene cualidades para crecer mucho más. El gran paso ya lo hizo cuando jugaron el mundial. Deben seguir así con esa mentalidad.

Perfil de Aílton

Aílton nació en Brasil el 19 de julio de 1973. Jugó en México, Alemania, Turquía, Serbia, Ucrania, Suiza y China. Hoy, ya retirado del fútbol, radica en Bremen. Tienen una relación muy cercana con Claudio Pizarro, con quien conserva una gran amistad.