Alan Diez envía conmovedor mensaje a Cueva: "Eres ídolo, hay mucho niños que se creen como tú" (VIDEO)

El periodista deportivo Alan Diez, antes de iniciar el programa que conduce con varios colegas en Fox Sports Radio, envió un conmovedor mensaje al volante de la selección peruana Chistian Cueva, quien fue protagonista del vergonzoso hecho de miccionar en la calle.

"Han pasado cosas que no nos ha gustado. Cosas que no están bien verlas en TV ni medios de comunicación. Ver jugadores de la selección peruana faltándole el respeto a la sociedad. Uno puede admirarlos en la cancha, yo estoy orgulloso de los integrantes de la selección peruana", inició el conductor radial y televisivo.

En ese sentido, Alan Diez pidió a Cueva que reflexione sobre sus actitudes porque es ejemplo de millones de niños en todo el Perú por su gran desempeño cuando se viste con la camiseta de la 'Blanquirroja'.

"Ver actitudes extradeportivas me molesta, siempre me ha molestado, he sido incapaz de meterme en la vida de la gente, pero lo de Cueva... tendrías que reflexionar. Eres ídolo, y hay muchos niños que se creen Cueva en las calles del Perú y tienes que reflexionar sobre tu actitud, comportamiento, fuera de la cancha. Hay mucha gente que te admira. Tienes que ser buen ejemplo", expresó.

El periodista deportivo también le pidió a Christian Cueva que cambie de entorno y busque un mejor camino para seguir creciendo su nivel como futbolista porque lo que hace fuera del campo de juego genera más atención en lo que realiza dentro.

"Reflexiona, búscate un mejor entorno, trata de encontrar un camino ideal para tu progreso. Te lo digo de buena onda porque aquí en la mesa te admiramos, eres un gran jugador de fútbol. No borres lo que haces en una cancha con lo que puedas hacer fuera de ella, porque me parece que lo que haces fuera de ella gana más titulares que lo que haces con la selección. Christian, eres un gran jugador de fútbol, necesito a una persona pensante en sus actos", agregó Alan Diez.