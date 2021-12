Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







El gol del título: Alexander Callens no falló el penal de New York City (VIDEO) El peruano Alexander Callens fue pieza clave del New York City a lo largo de la temporada y se encargó de anotar el penal clave en la final ante Portland Timbers.