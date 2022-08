Alexander Callens se quedará con las ganas de jugar por primera vez el All-Star Game o Juego de las Estrellas, en el que se enfrentarán las figuras de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. Si bien el peruano estaba en la convocatoria inicial, una lesión lo terminó marginando.

La página oficial de la liga profesional más importante de Estados Unidos dio a conocer que el zaguero que milita en New York City se encuentra lesionado y, por lo tanto, quedó descartado para el compromiso que está pactado para este miércoles 10 de agosto en el Allianz Field en Minneapolis, Minnesota, a las 7:30 p.m. (hora peruana).

La MLS, en su comunicado, informó también quién será el reemplazante de Callens: “El defensa central del Philadelphia Union, Jakob Glesnes, se agregó a la lista de la MLS para el Juego de Estrellas de la MLS 2022 presentado por Target, en reemplazo del lesionado Alexander Callens (New York City FC)”.

Alexander Callens ya trabaja en su recuperación. (Foto: Instagram)

Callens, habitual convocado a la selección peruana y titular indiscutible en el conjunto neoyorquino, jugó el reciente sábado ante Columbus Crew y estuvo en la cancha hasta el minuto 73. Por ahora, no se conoce con exactitud la gravedad de su lesión, pero en redes sociales, el chalaco compartió imágenes en el gimnasio, ya en proceso de recuperación.

“Estoy muy feliz, de verdad. Muy feliz por ser convocado por primera vez. Lo estuve buscando. Creo que es lo que necesitaba o lo que me faltaba; estar en el MLS All-Star. Y creo que todo trabajo tiene su recompensa, ¿no? Y ahora encontrarme con algunos compañeros con quien he jugado antes y jugar con los mejores de la MLS es como una selección, es como si vaya yo a la selección de Perú que están todos los mejores y creo que eso es muy bonito porque aparte son de diferentes nacionalidades”, declaró hace unos días Callens, en una entrevista para la MLS, emocionado por la citación, a la que lamentablemente no irá.

El peruano que sí podrá estar en el All-Star Game, por segundo año consecutivo, es Raúl Ruidíaz, figura de Seattle Sounders.