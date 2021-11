Alexia Sotomayor se perfila a ingresar al libro de la historia del deporte peruano. La adolescente sale de la piscina con medalla en mano y obteniendo récords por su gran desempeño en la natación. Su nombre ya resalta a nivel internacional y ahora tiene como desafío los Juegos Panamericanos Junior (100 metros espalda, 200m espalda, 4x100m relevos y 4x100m combinados relevos), que arrancaron ayer en Cali. Previo a esta participación, Alexia se dio un tiempo para repasar su momento y dar a conocer todos sus sueños.

- ¿Cómo catalogarías tu desempeño en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos?

Este Sudamericano me enseñó bastante. Ha sido mi segunda experiencia en este tipo de campeonato. Vine preparándome un largo tiempo y considero que las expectativas han sido muy buenas, la mayoría de resultados se cumplieron, justo con estas tres medallas de oro, una de plata, otra de bronce y cuatro récords sudamericanos. Estoy muy feliz con estos resultados y considero que el balance a nivel como equipo ha mejorado y vamos a seguir trabajando para dejar el Perú en lo más alto.

- Te estás convirtiendo en una nadadora acostumbrada a batir récords nacionales y ahora iniciaste con los regionales, ¿años atrás te veías logrando todo esto?

Fue parte de mis sueños y es algo que siempre me propuse, llegar a estos campeonatos internacionales donde se puedan batir récords. Hablo de los mundiales, panamericanos o sudamericanos, entre otros torneos. Desde muy pequeña soñé con entrar a la selección peruana y verme logrando medallas. Eso me he planteado desde niña y poco a poco lo estoy logrando.

Nadadora de 15 años que viene destacando a nivel internacional.

- Debe existir mucha presión en tu vida a tu corta edad, pues además de competir a alta competencia, no debes descuidar el colegio...

Poco a poco uno va a aprendiendo a manejar la presión, a usarlo a favor de uno y creo que es algo que mis padres me han enseñado desde muy pequeña porque desarrollé unas capacidades en las que yo me volví competitiva y poco a poco fui creciendo. Las competencias cada vez eran de mayor magnitud y los campeonatos eran más importantes por lo que cierta manera había más presión para prepararme físicamente como mentalmente, además de siempre encontrar el perfecto balance entre los estudios y el deporte. Eso aprendí poco a poco, a organizarme, encontrar el tiempo para hacer todo, de la manera correcta, sin saltar etapas.

- ¿Qué expectativas tienes en el Panamericanos Junior?

Es la primera vez que voy a competir en este torneo. Va a ser una competencia donde tengo bastante rivales que ya me enfrenté en este Sudamericano Juvenil, de Mayores e inclusive de Lima 2019. Si ganas una medalla de oro en este Panamericano Junior automáticamente clasificas a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero yo independientemente de una medalla o de una final, quisiera ir a buscar mi mejor marca personal y concentrarme en mí mismo, sin pensar en los demás.

- ¿En qué se basó tu preparación en Cajamarca?

Viajé tres semanas antes del Sudamericano Juvenil como base de entrenamiento. Mi capacidad pulmonar ha podido aumentar, pues el estar en altura demanda más esfuerzo. Sirvió para este campeonato que pasó y espero que también para el Panamericano Junior de Cali.

- ¿Qué se viene para ti en el 2022?

Se viene un calendario que no hay muy definido. Principalmente se viene los Juegos ODESUR, que será en Argentina. También habrá campeonatos nacionales, muchos selectivos que van a ser para el Campeonato Mundial en Fukuoka (Japón). Es el torneo más importante, pero uno de los más difícil de clasificar, es muy duro. Yo creo que mi mayor enfoque en el 2022 será clasificar al Mundial Junior (Kazán, Rusia).

- ¿Te vez en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

En definitiva, son básicamente una de las partes principales a las que yo necesito ir y participar. Es parte de este nuevo ciclo olímpico que se va empezar con el Panamericano Junior y con el tiempo cumplir con todo este circuito para poder lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos que son uno de los mayores sueños que tengo desde muy pequeña. Yo tengo dos sueños, uno es clasificar a los JJ.OO. y lo otro es ganar una medalla olímpica. Demanda mucha preparación no solo física, sino mentalmente. Es algo que estoy apuntado, pero sin saltar etapas. No voy a acelerar etapas. No voy a forzar, lo que tenga que salir, va a salir. Si lo puedo soñar, lo puedo lograr.