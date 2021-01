Alianza Lima presentó este lunes a Carlos Bustos como su nuevo entrenador para la presente temporada. El argentino buscará ascender con los íntimos a la Liga 1 2022 luego de la catastrófica campaña 2020 que vivieron. Su llegada generó más de una reacción, entre ellas, la de Ángel Comizzo, entrenador de Universitario de Deportes.

En conversación con RPP, el técnico crema reveló que tiene una gran amistad con el nuevo técnico de los victorianos y espera que le vaya bien en esta nueva etapa.

“Conozco a Carlos Bustos desde que iniciamos en Talleres de Córdoba. Tengo la suerte de ser su amigo. No tengo duda de que le irá bien, no solo es un buen tipo, sino que está capacitado. Fue campeón en México y ganó la Copa con Morelia, lo cual no es fácil levantar un trofeo en el extranjero. Ojalá lleve a Alianza Lima al lugar que se merece”, dijo el argentino.

Tanto Comizzo como Bustos debutaron en la ‘T’. El ex arquero inició su carrera en 1979, mientras que el ex defensor lo hizo en la temporada 1985. Compartieron equipo hasta 1988.

Carlos Bustos fue presentado en Alianza Lima

En la presentación, Carlos Bustos se mostró motivado por el nuevo reto que tendrá que afrontar con Alianza Lima en la Liga 2 y dijo estar contento por la confianza que tuvo el club íntimo con él.

“Es una alegría formar parte de la institución y es un compromiso importante, donde todos sabemos cuál es el objetivo final. Tenemos la confianza necesaria para llevar a Alianza a donde debe estar”, sostuvo Bustos.

“La Liga 2 la considero una liga muy difícil y competitiva. Esperamos un año duro, donde hay que adaptarse permanentemente a las diferentes situaciones que vamos a vivir, pero con la confianza de que vamos a hacer un gran año”, agregó.