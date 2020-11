Con lágrimas en los ojos. Así terminó Waldir Sáenz de ver uno de los partido más tristes en la historia de Alianza Lima. El goelador histórico no pudo ocultar el dolor de ver al equipo de sus amores fuera la categoría profesional y no dudó en acusar a quienes manejaron las riendas del club en esta temporada.

“Es un dolor tremendo, uno trata de hacer lo mejor para mantener a un club donde debería estar siempre, en la Liga 1 y los primeros lugares. No me gusta hablar mal de nadie, pero hoy, los que manejaron a Alianza fueron un desastre”, manifestó Waldir Sáenz para RPP.

“Nos llevaron a un lugar donde Alianza Lima no imaginó estar. Se me caen las lágrimas, pero tenemos que enfrentar esto. Como todos los aliancistas estoy con un dolor tremendo y esperar hacer algo el próximo año para que Alianza pueda volver donde tiene que estar”, añadió el exgoleador de Alianza Lima.

El artillero también denunció que la administración intentó pedir el apoyo de los ídolos en el último momento. “Ayer nos llamaron para estar hoy, pero por qué ahora. ¿Por qué cuando tienen la última vida y no antes? ¿Por qué tanta soberbia y ego?”, se preguntó el ídolo victoriano.

Canal N





Para el jugador lo que viene para Alianza Lima es una dura tarea en la Liga 2. “La hinchada quiere escuchar a los responsables, que hagan un mea culpa, pedir disculpas y empezar de cero. Jugar la Liga 2 no es fácil, yo he jugado en Segunda y no es fácil”.