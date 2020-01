Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, declaró sobre el video difundido en las últimas horas donde se observa a Carlos Ascues y Jean Deza en una presunta fiesta, le bajó las revoluciones y recomendó a sus futbolistas que no salgan ni a la puerta de su casa.

“Lo que aquí hubo es una reunión, como salió en televisión no está bien, son jugadores de Alianza que no tienen que salir expuestos, que no salgan a la vereda”, sostuvo.

“Hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino y a 20 del sexo masculino. Hay que ver a quién invito a mi casa. Lo vamos a tomar como enseñanza y hay que ver que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión que su casa que no abran la puerta”, continuó.

