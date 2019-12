Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, confirmó que en las próximas horas presentarán un reclamo a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para anular la primera final ante Binacional debido a la designación del árbitro Michael Espinoza como juez principal de dicho encuentro.

Y es que la directiva íntima considera que se no se cumplió el reglamento que señala que “un árbitro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) fecha desde que intervino en otro partido del mismo club”.

Esto a raíz de que Espinoza arbitró el partido entre 'El Poderoso del Sur' y Sporting Cristal en la última fecha del Torneo Clausura.

Al respecto, Zevallos sostuvo para RPP que “nos hemos dado cuenta recién que Espinoza había dirigido a Binacional en la fecha final del Clausura. El reglamento del torneo prohibe eso, así que seguramente vamos a elaborar un escrito solicitando la nulidad (del partido en Juliaca)”.

“He tenido una reunión con Víctor Villavicencio (gerente general de la Liga 1) donde he expresado mi preocupación, pues es increíble que la CONAR lo haya designado. Si están las normas, es para que se acaten y respeten”, agregó.

Como se recuerda, en el partido de ida disputado en Juliaca entre Binacional y Alianza Lima, el cuadro local se impuso por 4-1.

El duelo de vuelta está programado para este domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.