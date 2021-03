El rumbo de Alianza Lima en la temporada 2021 puede cambiar este miércoles 17 de marzo cuando el Tribual de Arbitraje Deportivo (TAS) emita un fallo sobre el caso presentado por los ‘íntimos’. Mientras tanto, en La Victoria continúan con la pretemporada, aunque a la expectativa por lo que ocurrirá en la fecha señalada.

“Esta semana es muy importante. Tengo entendido que el fallo saldrá el 17. Todos en el club estamos con la expectativa de cómo resulta. Más allá de eso no hemos profundizado”, declaró este lunes el entrenador Carlos Bustos en una conferencia de prensa organizada por la entidad blanquiazul.

Luego, el estratega argentino adelantó que la planificación cambiaría si la institución que imparte justicia determina que los aliancistas quedan habilitados para participar en la campaña de la máxima división, cuyo inició se produjo el pasado viernes 12 de marzo.

“Los escenarios son diferentes en la Liga 1 que la Liga 2. Si se vuelve a Primera, de hecho, que sumaremos más jugadores. Hay un tiempo de trabajo que se debe hacer antes de arrancar en una competencia. Pero nos iremos adaptando con el pasar de los días, si vamos a Primera”, expresó el ex técnico de Melgar y la Universidad San Martín.

Respecto a los refuerzos extranjeros, estos tuvieron que esperar al término de su cuarentena para sumarse a los trabajos en campo. Sin embargo, en un posible escenario de estar en Primera, Bustos manifestó que vendrían más jugadores foráneos al elenco blanquiazul. “Si tenemos la chance de Liga 1 vendrán algunos extranjeros más”, dijo.

Eso sí, aclaró que la experiencia que ellos aportan no se ve empañada por la poca continuidad que tuvieron en la temporada pasada. “El 2020 ha sido complicado, no solo para Lacerda y Barcos. Hubo muchísimos jugadores que no jugaron una cantidad importante de partidos. En el caso de ello, no han tenido lesiones de consideración, así que solo resta que se prepararen bien físicamente, para que estén a disposición los 90 minutos”, concluyó.