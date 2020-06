“Alianza Lima es una familia”, asegura gran parte de sus seguidores. En los últimos años este frase ha cobrado fuerza. Los padres cada vez más llevan a sus hijos a Matute con la consigna de que se conviertan en fervientes hinchas blanquiazules y que esta “familia” crezca cada día más. El club quiso agradecerles por su incondicionalidad en un día tan especial a través de un video publicado en redes sociales.

En el clip, los íntimos hablan sobre todo lo que un padre le enseña a su hijo cuando va por primera vez al estadio, específicamente al Alejandro Villanueva, a Alentar a Alianza Lima. “Viejo, recién que te tengo lejos entendí que tú me llevaste al estadio no para enseñarme que Alianza es un equipo de fútbol. Me llevaste a Matute para enseñarme que Alianza es una forma de vida. Por eso somos íntimos”, dice una parte del video.

FPF se comprometió a conseguir recursos para los clubes de la Liga 1

La pandemia del coronavirus ha traído graves consecuencias para la economía del mundo entero y los clubes de fútbol no son la excepción. Por tal motivo, en varias oportunidades, algunos clubes de la Liga 1 manifestaron su deseo de que la Federación Peruana de Fútbol brinde algún tipo de apoyo económico para cuando el deporte se reanude.

Ante este pedido, la Federación Peruana de Fútbol informó a los clubes que inició gestiones ante Conmebol y FIFA para poder conseguir los recursos necesarios para solventar el reinicio del ‘deporte rey’ en nuestro país.

“Hago llegar mis felicitaciones por los esfuerzos que vienen realizando para poder cumplir con los protocolos que se han implementado para el reinicio de entrenamientos y competición de la Liga 1, por el lado de la FPF, asumimos nuestro compromiso de conseguir los recursos necesarios para cubrir los importes que se han comprometido a financiar el reinicio del campeonato, para lo cual venimos realizando gestiones ante la Conmebol, Fifa y otros, para poder cubrir dicho compromiso; toda vez que conforme les fuera informado en nuestra primera reunión de Presidente de Clubes de la Liga 1 los ingresos de la FPF se han visto afectados por la emergencia sanitaria que venimos sufriendo no solo en nuestro país sino en el mundo”, detalla la carta de la FPF.