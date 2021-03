Hernán Barcos hizo su primer gol oficial en Alianza Lima e impidió una caída a manos de Cusco FC. El argentino cambió penal por anotación y selló el 2-2. Tras el encuentro, el delantero destacó el compromiso del grupo y reconoció que al equipo le falta trabajo para compenetrarse.

“A pesar de no haber hecho en estos 10-15 días de trabajo 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. Sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor. La verdad, estoy contento con la entrega del grupo. El resultado... puedes ganar, puedes perder, pero la entrega del grupo nosotros no la negociamos y eso es lo que me deja tranquilo. Cuando nos pongamos bien, bien, este grupo va a dar que hablar”, dijo Barcos a GOLPERU.

Por otro lado, el atacante se animó a analizar el choque disputado en el Estadio Alberto Gallardo. “Ellos tuvieron un poco más la pelota, en cierto momento. Nosotros, un poco que nos apuramos muchas veces y erramos en el último pase. Eso lo tenemos que trabajar, lo venimos trabajando”, indicó.

Hernán Barcos, uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada, insistió en que el colectivo se esforzará para alcanzar un mejor nivel. “Cuando agarremos bien el ritmo, vamos a tener muchas más posibilidades y vamos a estar mucho más finos, mucho más precisos. No son excusas, pero sí nos falta trabajo y obviamente vamos a doblegar el trabajo para llegar a los partidos al 100%”, expresó.

Por último, Barcos aseguró sentirse bien, luego de participar durante poco más de 20 minutos del duelo. “Estoy bien, me falta ritmo, pero no tengo dolores, no tengo lesiones. Entonces, eso me deja tranquilo. Me dejó muy tranquilo la entrega y el compromiso del grupo”, finalizó.