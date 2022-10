Alianza Lima volvió a perder luego de tres triunfos consecutivos. El cuadro íntimo, que estrenó camiseta blanquimorada, cayó (1-3) ante César Vallejo que planteó un buen encuentro al elenco dirigido por Guillermo Salas y eso lo sabe bien Hernán Barcos quien analizó la derrota de su equipo.

“Partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil. No pudimos implementar nuestro juego, no jugamos el mejor partido. Tenemos que seguir mejorando, pelear hasta el final y no nos podemos quedar con este resultado que es muy negativo para nosotros”, señaló a GOLPERÚ.

De la misma manera, el delantero argentino, que anotó el segundo del equipo victoriano, habló acerca de lo que faltó para llevarse los tres puntos. “Crear más situaciones, jugar un poco más, tener más la pelota, no fuimos el Alianza de ir para adelante, de crear situaciones. Hoy casi no creamos situaciones de gol”, precisó.

Con la derrota, Alianza Lima quedó en la tercera casilla con 27 unidades y a un punto del líder Sporting Cristal que juega este miércoles. En tal sentido, el ‘Pirata’ menciona que deberán estar finos de cara a las jornadas restantes.

“Hoy obviamente es difícil porque perdemos la chance de seguir peleando un poco más arriba, pero hay que esperar. Las próximas cinco fechas no podemos dejar escapar más puntos”, añadió.

Es importante mencionar que el próximo partido del equipo íntimo es el lunes 10 de octubre cuando reciba (8 p. m. ) a Deportivo Municipal en el Estadio Alejandro Villanueva.