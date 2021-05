Alianza Lima sumó su segunda victoria consecutiva luego de ganar por 2-0 a Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. Tras el partido, los jugadores blanquiazules celebraron el resultado en el camerino y Hernán Barcos, como nos tiene acostumbrados, sacó su celular para grabar el momento.

El ‘Pirata’ se acercó a cada uno de los jugadores abrazarlos y hacer que saluden a la cámara. Así pasaron futbolistas como Ricardo Lagos, Pablo Miguez, Jefferson Farfán entre otros.

Cada vez que uno saludaba a la cámara, Barcos les dedicaba algunas palabras y reía con ellos. Las imágenes rápidamente fueron compartidas por las redes sociales.

Rodríguez contento por las ganas del equipo

Arley Rodríguez fue la gran estrella del encuentro ante Sport Boys. El colombiano saltó al campo en la segunda mitad y logró anotar el tanto que abrió el marcador en el recinto rimense. Tras el partido, se mostró contento por su gol.

El exjugador de Carlos A. Mannucci explicó que él “aportará de dónde le toque”. “Un partido se cambia en cinco, tres, diez minutos. Tienes que entrar con la mejor actitud. Dios premia el esfuerzo porque se trabajó bien en la semana”.

Arley saltó al campo a los 70 minutos y Alianza tuvo una notoria mejora. “El profe me dio la posibilidad de ser inicialista en tres juegos, lo quise aprovechar de la mejor manera, hoy me tocó desde el banco. El partido pasado no ingresé, hoy sí y me llegó la bendición del gol”, dijo.