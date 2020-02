Contra todo pronóstico, Jefferson Farfán respaldo el trabajo del uruguayo Pablo Bengoechea al frente de Alianza Lima, a pesar de que apela a un fútbol poco vistoso. Es decir, todo lo contrario al juego de la ‘Foquita’.

“Este Alianza me encanta. Y aparte el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea. Me encanta lo que hace, me encanta su estilo, muy bien, me encanta”, recalcó.

- ¿No te molesta cuando Alianza mete muchos centros, la tira la pelota? - le preguntó Diego Rebagliati.

- ¿Si gana?. Si gana, qué me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero - respondió Farfán.

- ¿Y el ‘chocolate’?

- También, de vez en cuando. Pero si estás ganando, le metes ‘miel de abeja’, ‘chocolate’. Ya tú sabes.

- ¿O sea, el inventor del ‘Chocolate’ dice que no le importa?

- Obviamente lo que yo me refiero es si estás ganando obviamente sí, pero si estás perdiendo no le vas a meter ‘chocolate’, será para que te metanun ‘huesaso’ en la yugular.

Dirigido por Pablo Bengoechea en la selección peruana hace algunos años, Jefferson Farfán elogió también a Oslimg Mora y Jean Deza, dos de los jugadores que tienen a la velocidad como una de sus principales virtudes.

“A Mora lo he visto, he jugado con él en la selección, cuando era ‘sparring’, en la selección en menores. Es un muy buen jugador. Muy rápido, muy bueno”, dijo sobre Mora.

“Deza es un excelente buen jugador. Esperamos que sea su año. Tiene todas las condiciones, las cualidades. Lo conozco, me encanta su juego. Espero que este año lo disfrute y pueda lograr el título”, confesó el delantero del Lokomotiv ruso.

Es preciso destacar que Alianza Lima debutó en la Liga 1 el viernes pasado, ante Alianza Universidad en Matute. El enfrentamiento quedó 3-2 a favor del cuadro visitante. Los goles del equipo íntimo fueron anotados por Joazinho Arroé y Carlos Ascues.