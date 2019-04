Alianza Lima: Joazinho Arroé y lo que dijo sobre supuesto complot del equipo contra Miguel Ángel Russo

Síguenos en Facebook

Joazinho Arroé, volante de Alianza Lima, negó de manera contundente que el equipo haya buscado perder de manera deliberada para forzar la salida del técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien decidió dar un paso al costado tras 10 partidos sin conocer la victoria.

Al ser consultado sobre una supuesta 'camita' contra el ahora exentrenador blanquiazul, Arroé no dudó en señalar que "no sé cómo pueden creer que podemos jugar con eso" y que "no creo que haya equipo en el mundo que haga eso".

"Nosotros también nos preguntamos: '¿Cómo se hace la 'camita?' La gente no entiende que si nosotros perdemos, perdemos prestigio, perdemos dinero, le damos tristeza a nuestras familias y no sé cómo pueden creer que podemos jugar con eso. No creo que haya equipo en el mundo que haga eso, ya que se afectaría uno mismo", afirmó en una entrevista para Ovación.

"A veces, es difícil explicarlo pero creo que las razones que he dado son suficientes", agregó el atacante que ayer anotó el único gol del partido ante San Martín y que le permitió a Alianza Lima -tras 50 días- retornar al camino del triunfo.

"El objetivo principal será el Clausura, pero vamos paso a paso. Estamos pensando en el partido del viernes (congra Manucci) y tenemos que ganarlo. La idea es conseguir victorias seguidas, encontrarnos, encontrar nuestro juego y llegar de la mejor forma para el próximo torneo. Somos conscientes que debemos sumar muchos puntos", precisó.