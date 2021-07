Alianza Lima tiene una baja sensible para comenzar a afrontar la Fase 2 de la Liga 1. No se trata de ningún futbolista, sino más bien de su técnico Carlos Bustos, que dio positivo por COVID-19 y no podrá dirigir al club íntimo este domingo, en el compromiso ante Ayacucho FC.

“El Club Alianza Lima informa que el entrenador del equipo de fútbol profesional, Carlos Bustos, no podrá dirigir al plantel este fin de semana luego de haber dado positivo a una prueba de COVID-19 que se le practicó hace unos días”, reportó Alianza Lima, en un comunicado.

El cuadro blanquiazul, asimismo, informó cuál el estado del argentino: “El profesor Bustos, quien viene cumpliendo el aislamiento recomendado por el departamento médico del club, se encuentra bien de salud y se espera que en los próximos días se reintegre a los entrenamientos del primer equipo”.

El comunicado de Alianza Lima sobre Carlos Bustos.

El primer desafío de Alianza

Sin la posibilidad de que Bustos acompañe a Alianza Lima, será uno de sus asistentes quien dirija al equipo en el Estadio Iván Elías Moreno, desde las 3:30 p.m. (hora peruana).

En los ‘Íntimos’, podría ser considerado el paraguayo Edgar Benítez, luego de que llegue su transfer. Asimismo, Aldair Rodríguez, el otro refuerzo, comandaría el ataque aliancista, junto al colombiano Arley Rodríguez.

“Estoy contento y feliz de estar de nuevo en casa. Hay un excelente grupo humano y creo que tenemos un gran material para conseguir los objetivos del equipo y pensar en el campeonato de fin de año”, confesó Aldair hace unos días, alegre por su arribo.