Familia de Leao Butrón molesta por 'broma' del FaceApp que le hizo Alianza Lima al arquero (FOTO)

La FaceApp, el filtro que a través de una serie de logaritmos calcula cómo se verá tu rostro cuando envejezcas, es por el momento la aplicación favorita de muchos usuarios.

Haciendo eco a ello, Alianza Lima, a través de sus redes sociales oficiales, anunció que se encuentran "en modo #FaceAppChallenge", por lo que utilizaron el filtro en sus jugadores, mostrando como se verán de ancianos.

Sin embargo, al momento de ver la imagen de Leao Butrón, el experimentado portero de 42 años, aparece tal como se le ve en la actualidad, dando a entender que está viejo.

Esta supuesta broma no cayó nada bien en la familia del futbolista, que de inmediato señalaron que lo mostrado desde la página de Facebook e Instagram del club íntimo es una falta de respeto.

"Esta vez solo quiero que sepan que me parece una falta de respeto total lo de las últimas publicaciones de la página de Alianza Lima, no sé si quisieron hacerse los chistosos o en realidad no ven más allá de las cosas, pero sinceramente me parece fuera de lugar", fue el mensaje que publicó Daniela Butrón, la hija del futbolista.

Mientras que su esposa, Johana Barton, escribió que "no sé qué imbé... haga este tipo de 'broma' que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya nada me sorprende".