Patricio Rubio sorprendió a mitad de semana señalando que algunos futbolistas del plantel de Alianza Lima la temporada pasada se “tiraron para atrás”, dando a entender de que algunos asimilaron la idea de que descenderían antes de disputar el último partido del campeonato.

Tras las declaraciones del chileno, Leao Butrón, exarquero del cuadro íntimo, se manifestó ante las duras declaraciones que expresó el chileno y criticó su postura.

“Sorprendido (por lo de Rubio), lo conozco y tengo buena relación con él, pero lo hubiera dicho en su momento. Alianza merecía hacer respetar las reglas, porque eso debe hacerse en un fútbol profesional”, dijo Leao.

Como se recuerda, el delantero chileno sostuvo que: “Me saqué el ‘muertito’ de encima (en alusión al descenso de Alianza Lima). Pero no, yo siento que descendimos bien, por secretaría (dirigentes) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”.

“Hubo detalles con unos juveniles, quizá a eso se puede referir Rubio, pero lo tratamos ahí, fueron 2 semanas antes de que termine el torneo. No somos papá de nadie, nosotros les decimos las cosas como son”, declaró para Las voces del fútbol.

“Le gustaba que todos se esforzaran (Rubio), ha sido fuerte lo que ha dicho. En su momento hubiera podido ayudar, que diga que este u otro jugador se quiso tirar para atrás y así poder apretarlo”.

Por otra parte, comentó sobre la actualidad en la que vive el conjunto victoriano. En ello, añade que el club desde un principio se preparó con miras a la Liga 2 y así, luchar el ascenso a primera división.

“Alianza está golpeado económicamente, aún hay que ajustar algunas cosas y me da la impresión que podría ser duro. Aparte de lo deportivo, que también Alianza formó, inicialmente, un equipo para Liga2”, sentenció.