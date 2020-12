Leao Butrón lamentó su salida de Alianza Lima de cara a la temporada 2021, una noticia que recibió poco antes de que se hiciera pública a través de las redes sociales del club victoriano, causando impacto entre los ‘íntimos’. Tras no renovar con el equipo de sus amores, el experimentado portero nacional no tiene claro si competirá el próximo año.

“No tengo ganas de jugar, en Alianza Lima no me han ofrecido nada, no quedó nada, viajaré a Estados Unidos en un par de semanas y quizás me quedé por allá”, afirmó minutos después de la confirmación de su partida en diálogo con Pulso Sports.

Asimismo, el portero también conversó con RPP y describió lo sucedido: “Cuando Alianza Lima descendió, pensé que los planes para el próximo año tenían que cambiar. Luego lo vi venir (su salida) porque hubo mucho silencio (por parte del club)”.

También dijo: “No voy a negar que estoy triste y muy apenado, como mi familia, los planes que habían previo a este fin de año eran otros. Nadie tenía en mente que Alianza iba a descender”.

Del mismo modo, el experimentado arquero dijo lo siguiente: “Yo me reuní hace dos semanas con (José) Bellina (gerente deportivo) y le comenté que iba a respetar la decisión del club, no la iba a discutir ni negociar. Si ellos pensaban que yo tenía que estar en el campo, banca o en mi casa como hincha, yo lo iba a aceptar”.

Por otro lado, Leao Butrón cuestionó la forma en la que le comunicaron que no iba a continuar en Alianza Lima. El portero indicó desconocer quién fue el que tomó la decisión.

“No sé quién toma las decisiones deportivas en Alianza Lima. He conversado con gente del Fondo (Blanquiazul) y me indican que Kattia (Bohorquez) es quien está viendo todo, no sé si está siendo asesorada”, finalizó.

“Conversé con Rinaldo Cruzado hace una hora. Le conté que a mí me llamaron hacía cinco minutos para comunicarme la salida y me dijo ‘a mí hace cuatro’”, acotó.