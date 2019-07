Alianza Lima: Lo que dijo 'Rocky' Balboa tras anotar un golazo a Sporting Cristal

Síguenos en Facebook

'Rocky' noqueó a Sporting Cristal. El recién llegado delantero uruguayo Adrián Balboa anotó la noche de ayer un golazo a 'los celestes' y le dio al triunfo a Alianza Lima por 2-1 en el partido jugado en Matute.

"Si fallaba ese gol, sí que todo se complicaba. Antes del gol, me había quedado una pelota que me sorprendió y no pude anotar, pero rápido vino mi revancha. Espero que sea el inicio de una buena historia", expresó el refuerzo que la dirigencia 'grone' contrató para el Torneo Clausura.

Cuando el partido se complicaba frente a Cristal, Rinaldo Cruzado sacó un centro y 'Rocky' anticipó a su marcador, para luego rematar fuerte contra el arco de Patricio Álvarez. El uruguayo se entrenó en el gol con Alianza Lima y ya empieza a ganarse el cariño de los hinchas.

"Nunca daré una pelota por perdida, voy a dejar todo por Alianza. Estaba ansioso por anotar y ya se dio. Ahora todo será más fácil", sostuvo tras el final del encuentro.

Alianza Lima venció la noche de ayer en un partido bastante disputado a Sporting Cristal. De esta manera, la segunda 'era Bengoechea' se empieza a consolidar en el cuadro 'grone' de La Victoria, que además consiguió su segunda victoria en el Torneo Clausura.