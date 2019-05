Alianza Lima: Mariano Soso descarta dirigir cuadro victoriano

Síguenos en Facebook

Reveladora confesión. El técnico argentino Mariano Soso admitió que la administración de Alianza Lima intentó un acercamiento para ofrecerle el cargo de técnico tras la renuncia abrupta de Miguel Ángel Russo.

“Sí me llamaron de Alianza Lima, pero por ahora no pienso regresar al fútbol peruano”, comentó el entrenador argentino al programa deportivo Esquina Blanquiazul. Según información de su representante, Juan Berros, el entrenador aún no define su futuro en el corto plazo y tiene una oferta para asumir la conducción de Newell’s Old Boys de la Primera División del fútbol argentino.

En los últimos meses, Soso dirigió a Emelec de Ecuador, pero tuvo poco éxito tras perder los play-off por el campeonato ecuatoriano contra LDU de Quito. Los malos resultados a inicios de año hicieron que saliera de la institución.

¿DT favorito?

Todas las luces apuntan a que Pablo Bengoechea sería el nuevo entrenador de Alianza Lima.

El estratega charrúa ya resolvió los temas familiares que propiciaron su abrupta desvinculación del cuadro íntimo.

Fuentes del entorno cercano a Bengoechea revelaron a Correo que el DT tiene ganas de dirigir y espera un ofrecimiento formal del equipo victoriano para asumir la conducción técnica. Un grupo de directivos aliancistas considera que la llegada de Bengoechea sería ideal, dado que conoce el medio y la plantilla.

Sin embargo, otro sector considera que lo hecho por Bengoechea no fue del todo bueno, pese a ganar el campeonato nacional en el 2017.

Otro punto a considerar es la posible llegada de un grupo de inversionistas que pagarían la deuda con el mayor acreedor (Sunat con 29 millones de soles) y vendrían con un nuevo estratega bajo el brazo.

Más detalles

Si este grupo compra la deuda, recién a los dos meses del pago asumirá el control del club íntimo.