Alianza Lima tuvo una regular participación en el Torneo Apertura y ahora apunta al Clausura, donde podría obtener un boleto a los playoffs por el campeonato nacional. Ante ello, la directiva ha ido reforzando el plantel de Carlos Bustos y una de las flamantes contrataciones es Paolo Hurtado, quien ya había tenido un paso por el club.

El futbolista de 31 años confirmó su llegada hace unos días y confesó su sentir sobre esta nueva etapa con la camiseta blanquiazul. “Me siento muy emocionado por volver a casa. El 2011 fue un año bueno para mí, pero no se pudo conseguir el título. Me quedé con esa espina y espero que esta vez pueda lograrlo”, indicó el ‘Caballito’ a Gol Perú.

De la misma forma, el volante resaltó que no tiene inconvenientes en adaptarse a las necesidades del equipo. “Estoy para ayudar, para la posición que el entrenador disponga. Ya se verá en el transcurso de los entrenamientos. No tengo problemas en estar detrás del punta, por la derecha o la izquierda. No tengo una posición definida exactamente. En lo que el técnico requiera, estaré”, manifestó.

A la vez, Hurtado destacó que buscaba volver al torneo nacional y que no pierde de vista la posibilidad de ser convocado en la ‘Blanquirroja’. “Jugar en el exterior fue una experiencia linda. Todo futbolista trata de dejar al Perú en alto cuando sale. Han sido 10 años buenos fuera del país y he llegado en una edad que puedo aportarle mucho al club. Trabajaré duro para salir campeones”, aseveró Paolo.

“Mientras tenga minutos, la posibilidad de llegar a la selección peruana está próxima. También pasó por eso venir a Alianza, creo que era el momento de volver. Los dos goles más importantes de mi carrera fueron en el clásico, en el estadio Monumental; y con la selección, en Quito”, agregó.

Finalmente, Paolo Hurtado reveló que priorizó estar más cerca de su familia y ahora se enfocará en su debut. “Hablé con el profesor Carlos Bustos. Esta será mi primera semana completa con mis compañeros y busco tener minutos la fecha que viene. Hay jugadores de experiencia, arriba y abajo, y hay compromiso con el objetivo del título”, concluyó.