Siguen los fichajes y las renovaciones en distintos clubes del torneo peruano y, en esta oportunidad, fue el turno de Alianza Lima. El equipo blanquiazul anunció la ampliación de contrato con Conservas Arica a través de una conferencia de prensa y sus redes sociales .

La empresa seguirá brindando auspicio a los íntimos y lo hará, no solo con el equipo principal, también lo será con el cuadro de fútbol femenino y el de vóley.

De esta manera, Alianza sigue reforzando lo que será su temporada 2022. El vínculo con Conservas Arica, que llegó en un momento difícil de los blanquiazules, será por dos años más.

“Renovamos. La promesa de estar en todo momento. Conservas Arica, patrocinador oficial de Alianza Lima Vóley, Alianza Lima Fútbol Femenino y el equipo masculino”, sostiene la publicación del conjunto de Matute.

Además, en la conferencia de prensa se informó que el patrocinio se verá en las mangas de las camisetas del primer equipo masculino, la indumentaria del cuadro de fútbol femenino y el de vóley. Asimismo, el representante de la empresa Augusto Rodríguez se pronunció por la renovación.

”Con esta marca, nosotros apostamos por el club Alianza Lima en el año 2021 y realmente estamos muy orgullosos y contentos por el título conseguidos; además, estamos súper felices con los hinchas que rápidamente se identificaron con nuestro producto y por ello hemos extendido por dos años más nuestro vínculo con el club Alianza”, sostuvo el representante.

Por el lado de Alianza Lima, el gerente comercial del Club Diego Montoya sostuvo que están “contentos y muy agradecidos con conservas Arica, una marca que llegó en un momento complicado y mala de la institución y sus resultados se vieron al instante. Hemos cerrado el acuerdo por dos años más y este patrocinio no solo se lucirá en las mangas del primer equipo sino también en el equipo de voleibol y fútbol femenino. Es la primera vez que un patrocinador participa en tres distintas categorías y solo me queda agradecer a la marca y no dudo los réditos que obtendrán”.