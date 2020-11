Alianza Lima afronta una delicada situación y hoy pelea por no descender. Como si eso no fuera suficiente, llegó otra lamentable noticia. Y es que Rinaldo Cruzado fue diagnosticado de una luxofractura del tobillo derecho y no no podrá jugar más este 2020.

La información la dio a conocer Alianza Lima este martes por la mañana. “¡Mucha fuerza, ‘Ri’! Nuestro jugador, Rinaldo Cruzado, sufrió ayer una luxofractura del tobillo derecho y será operado esta noche. Deseamos y esperamos que la operación sea exitosa, y sobretodo, una pronta recuperación”, indicó la institución a través de Twitter.

Rinaldo Cruzado se lesionó en el partido frente a Cusco FC del reciente lunes, cuando fue en busca de la pelota, tras un saque de banda. El deportista de 36 años alcanzó a toca el balón, pero en la caída, se trabó su pierna derecha y se produjo el daño.

¡Mucha fuerza, ‘Ri’!🙏🏾



Nuestro jugador, Rinaldo Cruzado, sufrió ayer una luxofractura del tobillo derecho y será operado esta noche.



Deseamos y esperamos que la operación sea exitosa, y sobretodo, una pronta recuperación. #ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/uD0TpLtDp0 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 17, 2020

Sin chances de seguir en el campo, Rinaldo Cruzado fue reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo del choque contra el cuadro imperial, disputado en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El salvador. El entrenador de Alianza Lima, Daniel Ahmed, decidió que Joazhiño Arroé tome su lugar, cuando el marcador aún no se había abierto.

Ya a los 41′, Erick Gonzales marcó gol y decretó el 1-0 a favor de Cusco FC. El resultado no se movió más y se consumó una nueva derrota de Alianza Lima, que no hace más que complicar al elenco victoriano, en su lucha por mantenerse en la Primera División.