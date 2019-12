Luego del duelo de ida de la final de la Liga 1, Alianza Lima y Binacional buscarán consagrarse con el título nacional de la temporada 2019 en el estadio Alejandro Villanueva.

La revancha entre ambos equipos por la definición del certamen se disputará el domingo 15 de diciembre en el escenario victoriano, donde el equipo de Pablo Bengoechea será local tras visitar al ‘Poderoso del Sur’ e intentará revertir la derrota 4-1 que sufrió en Juliaca.

El segundo encuentro de la decisiva serie empezará a las 3:30 de la tarde en Matute y será transmitido por Gol Perú.

Al igual que en la ida, el VAR podrá ser usado en el compromiso de vuelta entre Alianza Lima y Binacional. Será una herramienta de ayuda para validar o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un amonestado.

El conjunto que se consagre en la final de la Liga 1 accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 1, mientras que el subcampeón asegurará su presencia en la instancia del torneo continental como segundo clasificado.

Alianza Lima vs. Binacional | Final Liga 1 - Vuelta

Fecha: domingo 15 de diciembre

Hora: 3:30 de la tarde

Canal: Gol Perú