Alianza Lima buscará volver a colocarse en la pelea por el Grupo B de la Liga 1 ante Binacional este viernes. Los íntimos no han mostrado su mejor versión futbolística en los últimos partidos; sin embargo, los fanáticos creen que pronto despertarán de la mano de Carlos Bustos. Este es el caso de Leao Butrón, exreferente del equipo.

En conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el portero dio sus impresiones del equipo y le dio un importante respaldo a Steven Rivadeneyra, portero de Alianza que fue muy criticado en las primeras jornadas del campeonato, y que ante Binacional, será reemplazado por Campos. “Todos conocemos la capacidad de Steven y lo que puede dar. Ahora creo que con Angelo está muy pareja la disputa para ser titular en el arco”, dijo.

Leao dejó clara la capacidad de Rivadeneyra. “Tiene que estar convencido de lo que puede dar. Eso aplica para los otros arqueros que también puedan jugar. Hoy le tocará a Campos”.

Alianza Lima enfrentará al ‘Bi’ con la expectativa de ganar y volver a colocarse en la pelea por el grupo B que lidera Sporting Cristal. “Yo veo a Alianza no tan consolidado, más allá de que ha tenido buenos momentos. Pero creo que conforme están pasando los partidos , se irá asentando mejor. Le pasa a todos los equipos”, explicó Butrón.

La última derrota ante Sporting Cristal, generó rumores sobre una posible salida de Carlos Bustos. El argentino aún no logra imponer su estilo futbolístico, pero para Leao, hay que tener paciencia. “Si yo apuesto por un proyecto, tengo que tener bien puesto el sombrero para aguantar. Yo sí lo aguantaría (a Bustos), pero eso es muy difícil en el fútbol peruano”.

Ante los celestes, Jefferson Farfán no pudo estar presente por cumplir una sanción impuesta por la Liga 1, Butrón dejó claro que el equipo “es distinto” con y sin él. “Marca esas diferencias con los rivales. Cualquiera que enfrente a Alianza notará eso”.

El exarquero blanquiazul he dejado claro en más de una oportunidad de que está interesado en aplicar sus estudios de gerencia deportiva en el fútbol peruano; sin embargo, aún no existe alguna oportunidad.

“Yo me he preparado para la gerencia en general. Ahora veo otras cosas. He hablado con otros clubes, pero ya el campeonato empezó y así es un poco más difícil. Alianza Atlético es una opción”, finalizó.

Alianza Lima vs. Binacional juegan por la fecha 7 de la Liga 1 Betsson, ambos equipos se enfrentan este viernes en el estadio Alberto Gallardo. El partido está programado a partir de las 15:30 horas y se podrá ver a través de las pantallas de GOLPERÚ.