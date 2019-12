Si bien Alianza Lima culminó la temporada 2019 como subcampeón de la Liga 1 del fútbol peruano, su entrenador Pablo Bengoechea expresó tras la victoria ante Binacional por 2-0 en Matute , que los jugadores terminaron con la consciencia tranquila, pues lo dieron todo en la cancha.

“Le dije a los futbolistas que cuando terminara el campeonato nos teníamos que abrazar y tener la consciencia tranquila por el bien de la institución”, aseguró Bengoechea en conferencia de prensa. “El fútbol tiene estos golpes. Lo que vivimos en la semana fue importante. Le agradezco al hincha lo que nos hizo vivir, sabiendo que era un resultado abultado”, agregó.

Por otro lado, el DT se disculpó con los hinchas de Alianza Lima. “Le pido disculpas a los hinchas de Alianza por no darles la alegría del campeonato. Le agradezco a toda la gente por el apoyo que nos dieron en los 90 minutos y después”, añadió.

Las explicaciones del ‘Profe'

“A mí me encanta el grupo que tenemos porque entiendo perfectamente ese desespero por intentar hacer el gol. Nos vamos con a conciencia tranquila pero con un dolor enorme. Tenemos muchos futbolistas muy hinchas de Alianza Lima que juegan con el corazón y en algún momento dejan de jugar con la razón, pero prefiero esos hinchas que dejan todo por la camiseta y que son hinchas. Es muy sencillo abrazarse en la victoria y nosotros tenemos la alegría que el plantel hoy termina abrazado”.

“Tenemos contrato con el club todo el 2020, siempre que arreglamos con una institución no ponemos cláusula porque nos gusta cumplir y ser agradecido con la gente que nos da trabajo. No va a ser fácil pero vamos a recompensar este dolor. Vamos a volver el 5 de enero defendiendo a esta institución y a su gente, si bien estoy muy dolido porque los muchachos no están alegres estoy muy dolido por la gente que nos dio su apoyo, pero sé que con el pasar de las horas todo ese cariño me va a dar una fuerza enorme para empezar con muchas ganas”.

“Queda felicitar al equipo que ganó. Durante toda la semana me emocionó el recibimiento en el aeropuerto después de una derrota dura. Conozco a muchos futbolistas hinchas de Alianza Lima y me están contagiando. La verdad es que me estoy haciendo muy hincha de la institución, ojala tenga capacidad para devolver todo lo que Alianza Lima me da. Ojalá lo pueda lograr”.

“Queremos dejar a Alianza Lima lo mejor parado posible en la Copa Libertadores sin descuidar el torneo local. Ya no me está gustando esto de perder dos finales seguidas. Vamos a intentar por todos los medios que el próximo año Alianza Lima se campeón, el esfuerzo lo vamos a hacer desde el primer día. Tenemos que buscar la solución a todo esto y solo se soluciona ganando el torneo del próximo año. Alianza Lima tiene que ser campeón, de cualquier manera”.