Histórico. Por primera vez en el fútbol peruano, se utilizará el VAR (Video Assistant Referee) en los partidos de la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Deportivo Binacional.

Además, se reveló qué árbitros estarán encargados del videoarbitraje: VAR principal tendrá a Víctor Hugo Carrillo, como primer asistente estará Diego Haro, mientras que de segundo estará Jonny Bossio.

Antes de oficializarse, el técnico Pablo Bengoechea opinó sobre el uso de esta tecnología para estos dos últimos partidos del año.

“El VAR me parece muy bien para los árbitros. Si es una ayuda, bienvenido sea. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”, explicó en conferencia de prensa.

Quien también opinó al respecto fue el gerente de marketing íntimo, Benjamín Romero.

“Nos parece perfecto el empleo del VAR para las finales. Eso ayudará mucho a los árbitros. Es bienvenido a nuestro fútbol y era lo que se buscaba hace un tiempo”, afirmó en diálogo con Depor.

Mueve su once

El plantel de Alianza Lima ya trabaja pensando en el primer choque contra Deportivo Binacional y, durante las prácticas de ayer, el estratega uruguayo utilizó un posible once.

Pedro Gallese se mantendrá en el arco; la línea defensiva estaría conformada por cinco zagueros: Kluiverth Aguilar, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Francisco Duclós y Anthony Rosell.

En la volante estarían Luis Ramírez, Wilder Cartagena, Aldair Fuentes y José Manzaneda; y Adrián Ugarriza como única punta.

La idea es traer un resultado positivo de Juliaca y cerrar el campeonato en su casa.

"Con respecto al partido que viene, no hay duda de que será difícil. Binacional ha sido muy fuerte de local. Vamos a ir preparados para sufrir y que el esfuerzo tiene que ser enorme si queremos traer la eliminatoria para defender en Matute, esa será nuestra meta", confesó el técnico en rueda de prensa.

En agenda

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, indicó que el uso del VAR ya venía siendo evaluado desde inicio de año y no es “improvisado”.

Técnico Mosquera ideó un once ofensivo para este domingo.

Binacional se alista pare recibir a íntimos

Deportivo Binacional entrenó con miras al partido contra Alianza Lima, por la ida de la final de la Liga 1 de este domingo a las 3:00 p.m.

El técnico Roberto Mosquera ensayó un once ofensivo (4-3-3), pues la idea es sacar un resultado positivo en Juliaca y volar a Lima con una ventaja que los acerque al título nacional.

En el arco vuelve Michael Sotillo; en la defensa apostaría por Ángel Pérez por la banda derecha, Jeickson Reyes iría por izquierda; mientras que la dupla de centrales estaría conformada por Eder Fernández y Jhon Fajardo.

En el medio estarían Yorkmar Tello junto a Edson Aubert.

Andy Polar en la volante, de enganche, para sumarse al ataque con los delanteros Aldair Rodríguez y Jefferson Collazos.

La única duda que tiene el técnico sería la de alinear con Donald Millán, puesto que el volante resultó herido en el accidente de tránsito que concluyó con el fallecimiento de Juan Pablo Vergara.

El futbolista entrenó con el grupo, pero presentó molestias en la rodilla, donde se golpeó cuando el automóvil dio vueltas de campana.

CIFRA

2 años ya tiene Deportivo Binacional en Primera División y este 2019 jugó la Copa Sudamericana.