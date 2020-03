‘Puma’ Carranza: “Quiero que gane Alianza Lima” contra Nacional (VIDEO)

José Luis ‘Puma’ Carranza sorprendió al apoyar a Alianza Lima, equipo peruano que disputará un duelo de fútbol contra la escuadra uruguaya Nacional por la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

El motivo para apoyar al eterno rival (dentro del campo) de Universitario de Deportes es porque el exfutbolista considera que como peruanos deben apoyar sin importar el color de la camiseta.

“Quisiera que Alianza gane por el bien del fútbol peruano. Acá no hay camisetas, acá somos peruanos todos. No voy a decir no veo porque (...). Quiero que gane Alianza Lima. El ‘Loco’ me dice: mira a este tar$# de Gómez. No, le digo, que no es así. Yo respeto, cada uno escoge lo mejor”, expresó el ídolo de la 'U' en diálogo con Gol Perú.

Para el ‘Puma’ Carranza, Alianza Lima tiene buenos jugadores que forman un buen equipo y que podrá resaltar en esta temporada.

Cabe recordar que el equipo liderado por Pablo Bengoechea participa por tercera vez en la fase de grupos y les ayuda económicamente. El técnico uruguayo ya tiene definido su once que se parará en la cancha a las 09:00 a. m en el estadio Matute. Beto Da Silva y Adrián Balboa harían una dupla en el partido de hoy.

