Marcio Valverde se encargó de abrir el marcador en el choque entre Sport Huancayo y Alianza Lima. A los 20 minutos del primer tiempo, el mediocampista se lució con un golazo desde fuera del área, en el marco de la novena jornada del Grupo B de la Fase 2 de la Liga 1.

Alianza Lima, Carlos Stein y Atlético Grau son los equipos más complicados con el descenso. Los blanquiazules, previo al inicio de la fecha, marchaban en el puesto 17 con 26 unidades, por encima del conjunto chiclayano que también figuraba con 26, mientras que el equipo de Piura estaba ubicado en la posición 19 con 25 puntos.

Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Si empata: tiene que esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el peor de los casos, si pierde: tiene que esperar que Stein también tropiece y Grau no sume puntos.