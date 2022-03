Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 6 de marzo por la quinta jornada de la Liga 1 2022 en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante GOLPERÚ.

El club blanquiazul, que marcha en el noveno puesto con cinco puntos, llega a este encuentro tras perder (4-2) su invicto en la fecha pasada frente a Alianza Atlético en Sullana. La escuadra de La Victoria inició ganando con tanto de Barcos, pero Ruiz y Aguirre le dieron vuelta al marcador. En el segundo tiempo, Aldair Rodríguez consigue el empate, sin embargo, Correa le vuelve a dar la ventaja al ‘Vendaval’ que selló su triunfo gracias al gol de Palomino.

Tras el compromiso, el entrenador Carlos Bustos analizó los puntos claves que propició esta derrota la cual es su tercera en desde que asumió la dirección técnica de los ‘Íntimos’ a comienzos del año pasado. “El partido lo pudimos desequilibrar al principio y ponernos en ventaja y después creo que cometimos demasiados errores, que nos llevan a perder”, señaló en rueda de prensa.

“El partido estaba controlado en el primer tiempo. íbamos ganando 1-0 y estaba controlado. En un par de equivocaciones, nos vamos 2-1 al descanso. Empatamos el juego y otra vez nos convierten. Y después, no tuvimos tantas situaciones de gol como para haber empatado. Y el rival, en el último contragolpe, termina el resultado”, añadió el argentino.

De la misma manera, el estratega argentino habló acerca del rival de Alianza Lima para este domingo. “Tenemos un partido importante el próximo fin de semana. Tendremos que trabajar en la semana y buscar nuestra mejor forma”, mencionó.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios

Perú: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

México: 2;30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Chile: 5:30 p. m.

Uruguay: 5:30 p. m.

Por otra parte, Sporting Cristal, que marcha en el puesto 12 con 4 puntos, llega motivado a este encuentro tras conseguir su primera victoria en la Liga 1 2022 en la fecha pasada frente a UTC (3-2). La gran figura de este cotejo fue Christofer Gonzáles que se lució al marcar un doblete, mientras que el otro tanto fue de Percy Liza.

Justamente, este último jugador recordó los enfrentamientos por la final del torneo pasado. Alianza Lima ganó en la ida con tanto de Hernán Barcos, mientras que en la vuelta ambos equipos igualaron sin goles por lo que el club blanquiazul salió campeón.

“Ahí hay un tema pendiente que tenemos con Alianza Lima por el tema de la final pues creímos que pudimos haber tenido un mejor resultado. Igual, siempre está ahí el tema del clásico ante Universitario y Alianza y por ahí sacar lo mejor para llegar bien a ese partido”, declaró Liza para GOLPERU.

Posteriormente, el futbolista también se refirió a la buena amistad que viene construyendo con su compañero, Christofer Gonzáles, además contó algunos consejos que le da ‘Canchita’ dentro y fuera del terreno de juego.

“Es una buena persona y un gran jugador. Poco a poco vamos afinando esa amistad. Siempre me habla en los entrenamientos, me busca y me dice que esté bien posicionado para el pase. Hemos creado virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”, agregó Liza.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales para ver el partido

Es importante mencionar que el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal (canal 14 y 714 HD) se transmitirá en exclusiva mediante la señal de GOLPERÚ. De la misma manera, los hinchas de ambos equipos podrán disfrutar el cotejo a través de Movistar Play.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: últimos enfrentamientos