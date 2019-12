Waldir Sáenz no pasó por alto que Jefferson Farfán recuerde a su manera una de las divertidas anécdotas que los une y decidió responder al referente de la selección peruana con su versión de los hechos, cuando dejó sin propina a la ‘Foquita’.

El descargo del histórico goleador de Alianza Lima se dio como reacción el jocoso episodio que el delantero de Lokomotiv refrescó la semana pasada en el programa ‘Al Ángulo’, donde el actor Franco Cabrera se encargó de parodiar al exfutbolista mientras Farfán relataba los acontecimientos de su infancia.

La actuación del elemento de la bicolor provocó más de una carcajada, algo que no pasó desapercibido por Waldir Sáenz, quien utilizó su espacio como panelista en ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes para intentar aclarar lo sucedido.

“El negrito llega y me pide propina. La verdad no tenía sencillo. No sabía que iba a ser Jefferson, sino lo subía y lo llevaba a un banco”, sostuvo entre risas.

Mira la divertida escenificación de Waldir Sáenz en el siguiente video: