Alianza Lima sufrió más de la cuenta para derrotar a Universidad San Martín, pero lo lograron en los minutos finales gracias al gol Hernán Barcos vía penal. No obstante, luego del compromiso, Waldir Sáenz consideró que el club de Santa Anita debió ganar por cuatro tantos. La declaraciones del delantero histórico generó fastidio en un hincha.

“Como siempre Waldir Sáenz y su antialiancismo. Dice que ninguno fue penal (sobre las acciones ante San Martín), que Alianza debió perder por 4 goles y ganamos de suerte y no quiere reconocer que Lavandeira es una buena contratación extranjera. Desde el año pasado no quiere a Bustos y Hernán Barcos. Es un mal tipo”, mencionó en primera instancia en Twitter.

Luego agregó lo siguiente: “Me rompe ... porque podría entenderlo de cualquiera, pero no, un periodista hincha de la U dice que sí es penal y Waldir dice que no. Encima decir que merecíamos perder por 4 goles, o es un mal tipo o es un imbécil”. Tras algunas horas, el ‘Pirata’ respondió a esta publicación: “Los 2″.

Hernán Barcos comentó la publicación de un hincha.

El máximo artillero en la historia del conjunto íntimo no se quedó callado y criticó a Hernán Barcos. “Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado si se molestan o no se molestan. Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza”, declaró para Willax Deportes.

“Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución (...) No sé, pregúntale a él. Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales, que se preocupe de hacer goles en Alianza”, agregó.