Alianza Lima continúa confeccionado el plantel con el afrontará, por ahora, la Liga 2 del fútbol peruano. Y en ese proceso, el nombre del argentino Walter Mazzantti, hoy en Huachipato, empezó a vocearse como un posible refuerzo para el ataque.

Consultado sobre el tema, Mazzantti descartó en comunicación con el Diario El Comercio alguna comunicación con gente de la entidad victoriana. “Yo me he enterado anoche a través de las redes sociales, pero he conversado con los dirigentes de Huachipato y no hay comunicación ni hubo contacto con Alianza Lima”, indicó el futbolista.

Más allá de ello, Mazzantti, que tiene contrato con Huachipato por tres años, no le cerró las puertas a la chance. “Por ahora, no hay contacto, pero de hacerlo, sí me gustaría jugar en Alianza, pero dependerá de Huachipato, si es que deciden prestarme. No tendría problemas en jugar en la Segunda de Perú, pues Alianza es un grande que ascenderá pronto”, comentó.

En esa línea, Victoriano Cerda, vicepresidente de Huachipato, también negó algún acercamiento de Alianza Lima. “Nadie nos ha preguntado por Walter desde Alianza Lima”, confesó.

Hasta el momento, Alianza Lima ha asegurado los fichajes de Yordi Vílchez, José Miguel Manzaneda, Edhu Oliva y Ricardo Lagos En el banquillo, la novedad es el argentino Carlos Bustos.

En cuanto a las salidas de la institución, ya no forman parte Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Carlos Beltrán, Alexi Gómez, Francisco Duclós, Ítalo Espinoza, Aldair Salazar, Anthony Rosell, Alberto Rodríguez, entre otros. Hace poco, Beto da Silva, con contrato en Alanza Lima, fue cedido por una temporada a César Vallejo.